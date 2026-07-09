Home Magazin Az allergiát nem szabad félvállról venni, kezeletlenül asztmához vezethet
Magazin

Az allergiát nem szabad félvállról venni, kezeletlenül asztmához vezethet

BN
BN
Illusztrációs felvétel (Fotó: pexels)

Az allergia kezeletlenül hagyása, illetve a kezelés elhanyagolása – különösen allergiás nátha esetén – asztma kialakulásához vezethet. Az asztmás megbetegedések közel 70 százaléka összefügg az allergiával – hívta fel a figyelmet a szerdai allergia világnapja alkalmából a Szlovák Egészségügyi Minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint az allergia leggyakrabban a felső légutakat érinti, és tüsszögéssel, orrviszketéssel, orrfolyással, valamint könnyezéssel jár. Az asztma ezzel szemben az alsó légutakat támadja meg.

A minisztérium arra is figyelmeztetett, hogy

az allergiás gyermekeknél jelentősen nagyobb a kockázata annak, hogy felnőttkorukban asztma alakuljon ki.

Figyelmeztető tünet lehet a visszatérő légúti fertőzés, a fizikai megterhelést követő köhögés, a nehézlégzés, illetve a terhelhetőség csökkenése. A szakemberek szerint kiemelten fontos az atópiás tünetek – például az atópiás dermatitisz (ekcéma) – időben történő kezelése is.

„Ne becsüljék alá az allergia tüneteit. Az időben elvégzett diagnózis és a megfelelő kezelés megkezdése megelőzheti az egészségi állapot romlását, és jelentősen csökkentheti annak kockázatát, hogy az allergia krónikus asztmává alakuljon”

– hangsúlyozta a Szlovák Egészségügyi Minisztérium.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Újabb veszélyes fakártevő jelent meg a szomszédban

Szent Orbán Borlovagrendek Találkozója Horgoson

Mértékkel fogyasztva kötelező lehet

Egyre többen használnak mesterséges intelligenciát az IT-részlegek tudta...

Pattanj pajtás!

Gond esetén szlovákiai rendőrök segítenek a Horvátországban nyaralóknak

A fűfélék pollenje után az üröm és a...

A kirándulók 60 százaléka használja az MI-t az...

Mit tehet az utas, ha késik a repülő,...

Itassuk a madarakat a kánikulában!

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma