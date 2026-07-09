Az allergiát nem szabad félvállról venni, kezeletlenül asztmához vezethet

Az allergia kezeletlenül hagyása, illetve a kezelés elhanyagolása – különösen allergiás nátha esetén – asztma kialakulásához vezethet. Az asztmás megbetegedések közel 70 százaléka összefügg az allergiával – hívta fel a figyelmet a szerdai allergia világnapja alkalmából a Szlovák Egészségügyi Minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint az allergia leggyakrabban a felső légutakat érinti, és tüsszögéssel, orrviszketéssel, orrfolyással, valamint könnyezéssel jár. Az asztma ezzel szemben az alsó légutakat támadja meg.

A minisztérium arra is figyelmeztetett, hogy

az allergiás gyermekeknél jelentősen nagyobb a kockázata annak, hogy felnőttkorukban asztma alakuljon ki.

Figyelmeztető tünet lehet a visszatérő légúti fertőzés, a fizikai megterhelést követő köhögés, a nehézlégzés, illetve a terhelhetőség csökkenése. A szakemberek szerint kiemelten fontos az atópiás tünetek – például az atópiás dermatitisz (ekcéma) – időben történő kezelése is.

„Ne becsüljék alá az allergia tüneteit. Az időben elvégzett diagnózis és a megfelelő kezelés megkezdése megelőzheti az egészségi állapot romlását, és jelentősen csökkentheti annak kockázatát, hogy az allergia krónikus asztmává alakuljon”

– hangsúlyozta a Szlovák Egészségügyi Minisztérium.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk