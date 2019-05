A szlovákiai európai parlamenti választási eredményeket korábban már járási szintig ismertettük. Most nézzük meg városainkat és falvainkat is. Érdemes, ugyanis a járáson belül is jelentős különbségek figyelhetők meg településeink eredményei között.

Országos eredmények:

Szlovákia 2926 településén (5 951 választókörzet) a 4 429 801 választópolgárból 1 007 398 szavazott (22,74%), az érvényes szavazatok száma: 985 680.

A magyar pártok, illetve a vegyespárt eredménye:

Magyar Közösség Pártja (MKP): 48 929 szavazat (4,96%)

Most-Híd: 25 562 (2,59%)

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ): 2 270 (0,23%)

Országosan az MKP 1,91-szer több szavazatot kapott, mint a Most-Híd

A bejutási küszöb 5% volt, a statisztikai hivatal hivatalos eredményhirdetésén elhangzott, hogy az MKP 396 szavazattal maradt el az európai parlamenti bejutási küszöbtől…

Magyarok által lakott települések: Szlovákia azon települései, amelyekben a magyarok aránya eléri a 10%-ot vagy legalább a 100 főt: 562 ilyen település van (megj.: ha Pozsonyt és Kassát nem városrészekként, hanem egy-egy településként vesszük,akkor csak 543).

Ezeken a településeken 1 798 176 választópolgárból 443 908 (24,68%) szavazott, az érvényes voksok száma: 435 454

Furcsának tűnhet, hogy a választási részvétel az országos választási arány felett van, ám ennek főleg az az oka, hogy Pozsonyban (ahol már csak szórványban élnek a magyarok) nagyon magas volt a részvétel (az ország többi járásához viszonyítva). A fővárosban a 385 518 regisztrált választópolgárból 130 833-an szavaztak (33,94%), és tulajdonképpen ez is jelentőse hozzájárult ahhoz, hogy nem lett felvidéki magyar képviselet az Európai Parlamentben.

Az MKP és a Most-Híd eredményei ezen az 562 településen: az MKP összesen 48 422 (11,12%), a Most-Híd 21 107 (4,85%) szavazatot kapott, az MKP 2,29-szer többet.

Megj.: A Most-Híd a magyarok által nem lakott kerületekben már csak az eperjesiben kerületben kapott jelentős számú szavazatot (3 301), a trencséniben 195-öt, a zsolnaiban pedig 297-et.

Magyarok által többségben (az arányuk 50% felett) lakott települések: 362 ilyen falu vagy város van, ezeken a 390 129 választópolgárból 78 870-en szavaztak (20,22%). Érvényes szavazat 77 360 volt, az MKP 37 617 voksot kapott (48,63%), míg a Most-Híd 15 049-et, azaz 2,5-ször többet kapott az MKP.

A magyar többségű településeken az MKP 310 helyen győzött a Most-Híd-dal szemben, fordítva 51 helyen történt, döntetlen csak egyszer (Gyürki) volt.

Nagy ingadozás volt a magyar többségű települések részvételi arányai között, voltak 50% (3 település) felettiek is, összesen 158 helyen volt az országos átlag feletti a részvétel (köztük két város is: Somorja és Párkány), ugyanakkor voltak 10%-os részvételi arány alattiak is (3 település), 97 helyen több mint 5%-kal maradt el az országos átlagtól (22,74%).

A magyarok által lakott települések eredményei (előbb az EP-választási adatok, majd a polgármester politikai hovatartozása, majd a népszámlálási adatok)