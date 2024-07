A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményének elválaszthatatlan részét képezik az állattani gyűjtemények.

„Gyűjteményünk 2023-ban a Szlovákiában fészkelő egyik legtarkább madárfaj, a gyurgyalag (Merops apiaster) dermoplasztikus preparátumával gazdagodott” – tájékoztatta a sajtót Gálffy Mónika biológus.

Ez idén a júliusi hónap műtárgyaként van kiállítva.

Mint megtudtuk, a gyurgyalag a gyurgyalagfélék családjának egyetlen Szlovákiában és Európában élő tagja. A család legtöbb faja Afrikában költ és él, néhány faj Ázsiában, Madagaszkáron és Ausztráliában. A család többi fajához hasonlóan a gyurgyalag is szokatlan, egzotikusan változatos színezetű.

„Szigorúan vándorló, a telet a trópusi és déli Afrikában tölti, ahonnan májusban tér vissza hozzánk. Főként Szlovákia déli, melegebb részein található meg. Kolóniákban fészkel homokgödrök, útbevágások, földcsuszamlások vagy folyópartok homokos vályogfalaiban, melyekbe kb. 1-1,5 m hosszú alagutat ás, ez a végén fészekkamrává szélesedik. Itt a nőstény májusban 5-6 tojást rak le és amíg melegíti azokat, a hím táplálja és időnként lecseréli. Nagyméretű rovarokkal, például szitakötőkkel, darazsakkal, méhekkel és pillangókkal táplálkozik, amelyeket repülés közben kap el. A kifejlett és felnőtt egyedek elég korán, általában augusztusban repülnek a telelőhelyükre” – mondta Gálffy Mónika.

Kifejtette, védett fajról van szó, aminek társadalmi értéke 1000 €.

„Gömör-Kishont területén elég gyakran találkozhatunk vele. Kolóniák találhatók a Cseres-hegységben, például Péterfala, Dobfenek és Jeszte közelében, a Rima-medencében Kálosa vagy Sajógömör közelében. Elsősorban a homok- és földbányászat veszélyezteti őket, amikor is a fészkelőhelyek megsemmisülhetnek és az üregekben tartózkodó madarak elpusztulhatnak, de a mezőgazdaságban történő vegyszerezés is veszélyezteti őket. Ritkán, de sajnos még mindig előfordul az odúk szándékos betömése is, ami a költő madarak és fiókák elpusztulásához vezet. Egyes egyedek a közlekedésnek is áldozatul esnek. Így pusztult el ez az egyed is, amikor 2022. június 23-án Jeszte község közelében elütötte egy autó” – fűzte hozzá Gálffy Mónika.

(A Gömör-Kishonti Múzeum sajtóközleménye / Felvidék.ma)