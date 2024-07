Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király teljes életművét feldolgozó animációs filmet készített az Autentika Művészeti Műhely Alapítvány, a teljes alkotás elérhető az Autentika YouTube-csatornán.

Báthory Istvánt előbb erdélyi fejedelemnek, majd lengyel királynak is megválasztották. Hunyadi, Wallenstein és Napóleon között emlegetik mint kimagasló hadvezért, de uralkodóink sorában is az elsők között tarthatjuk számon. Háromszor is diadalt aratott az orosz cár felett, Európa bajnokát látták benne Nyugaton, aki leszámolhat a törökkel, egyetemeket alapított mindkét országában, és a korban ritka vallási tolerancia jellemezte. Lengyelország ma is legnagyobbjai között tartja számon, az Autentika pedig azért dolgozta fel életét, hogy itthon is nagyobb kultusza lehessen.

Az alapítvány munkatársai által készített sorozat narrátora Csőre Gábor színművész, szövegkönyvét Märle Tamás történelemtanár, az alapítvány vezetője írta. A film a Történelemoktatók Szakmai Egyesületével készült együttműködésben, megjelenését a Waczlaw Felczak Alapítvány, a Tiszta Formák Alapítvány és a Barankovics Alapítvány támogatta.

A Trianon 10 oka, a Hunyadi, A miniszterelnök, a Nagy Lajos, a Szent István és az Elfelejtett diadalok c. alkotások után a Báthory István a 2020 óta működő Autentika hetedik filmje.

Az Autentika műhely hivatalos YouTube-csatornája IDE kattintva tekinthető meg, a Báthory István c. film pedig az alábbi videóra kattintva:

(Az Autentika Művészeti Műhely Alapítvány/Felvidék.ma)