Tamás József csíkszeredai nyugalmazott püspök nem először jár tájainkon. Két évvel ezelőtt is misézett Párkányban és pár környékbeli településen. A szépkorú püspök atya, fáradhatatlanul járja a Kárpát-medence magyar településeit és zarándokhelyeit. A csechosztowai utak során sokszor találkoztak vele a hívők a vonaton is. Missziót végez ő, még szabadsága ideje alatt is. Ugyanis, mint azt tisztelői, állandó kísérői elmondták, szabadságra jön Felvidékre, de egyes állomásain szentmisét tart, találkozik és beszélget a hívőkkel, mert tudja, hogy ez a legfontosabb az emberek számára.

Sukola Róbert (Perbete) és Bréda Tivadar (Párkány) az állandó vendéglátói, kísérői. Ők évente találkoznak vele a csíksomlyói búcsúban is. Nekik köszönhetjük, hogy évek óta eljár erre a vidékre.

„Kicsiny templomunkban Nánán soha nem járt magyar püspök. Óriási hála és köszönet az egész egyházközség nevében, hogy egy apostolutódot fogadhattunk, köszönthettünk körünkben, hogy bemutatta nekünk a legszentebb eucharisztikus áldozatot. Ahogy az evangéliumban hallhattunk: »Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket!« (Mt 11,28), úgy ma sokunk terhekkel a vállunkon és fáradtan érkeztünk a szentmisére, de felüdülve és hálatelt szívvel indulunk a világba püspök atyának köszönhetően.”

– köszönte meg Pál Erik a nánai hívők nevében, hogy Szent Hedvig magyar királynő napján (júl. 18.) itt celebrálta a szentmisét. Homíliájában kiemelte a rövid, de példaértékű szent királynő életét, valamint a lengyel és magyar nép általa is (és megannyi történelmi és szent) létrejött évezredes összetartozását, közös múltját. A békéért, a Kárpát-medencében élő népek és a magyarok összefogásáért imádkoztak a hívek.

Párkányban két reggeli misét celebrált, a szombat és a vasárnap megtartásáról szólt, amit Isten rendelt számunkra. „Amilyen a vasárnapunk, olyan a hétköznapunk” – hívta fel a figyelmet.

Mint Bréda Tivadartól megtudtam, az itt tartózkodását vasárnap keleten kezdte. Misézett Barkán, a Kármelhegyi Boldogasszony búcsún. Erdélyi származású pap hívta meg őt. Onnan hozta el Dunamocsra a régi ismerősökhöz, Sukoláékhoz. Hétfőn, kedden és szerdán reggel Karván tartott szentmisét, majd Párkányban, Nánán. Szombaton a reggeli mise után Budapestre megy, ott Márton Áron érsek hármas évfordulós ünnepe lesz a Nagyboldogasszony templomban.

Valamennyi templomba más falvakból is érkeztek a misére, akik Tamás atyával évente találkoznak a zarándokutakon. Jó érezni az ilyen lelkiatyák fáradhatatlanságát, akik még idős korukban is útra kelnek, hogy buzdítsanak, ahogy tette most ő is:

Éljünk, mint Isten gyermekei! Csak rajtunk múlik, hogy Isten szeretett fiaként éljük meg mindennapjainkat!

(Dániel Erzsébet)