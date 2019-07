A szlovák külügyminisztérium tájékoztatása szerint azokban az országokban, ahová a szlovák állampolgárok a nyári hónapokban nagy tömegekben üdülni indulnak, meglehetős biztonság van, különösebb veszéllyel nem kell számolni. Mindennek ellenére felhívják a figyelmet a világ néhány olyan pontjára, ahol a felhőtlen nyaralás érdekében szükséges betartani a minisztérium ajánlásait.

Martin Bezák, a minisztérium konzuláris szakosztálya igazgatójának elmondása szerint a tárca négy fokozatba sorolta azokat az országokat, ahol a külföldi turistákat bizonyos veszélyek fenyegethetik.

„A negyedik fokozat a legmagasabb a veszélyeztetettség szempontjából, ha ez lép érvénybe, azonnal el kell hagyni az országot. Ez főleg a háborús övezetekre, a harcok sújtotta országokra vonatkozik. Jelenleg például Irakra, Jemenre, Szíriára, Líbiára és Szomáliára”

– sorolta az igazgató.

A hármas fokozat azt jelenti, hogy nem ajánlott utat tervezni bizonyos országok egyes részeire. Ilyen napjainkban például a szlovák turisták által is oly kedvelt Egyiptom néhány pontja.

„Figyelmeztetjük állampolgárainkat, hogy a Sínai-félsziget északi részén a rendkívüli állapot mellett éjszakai kijárási tilalom is érvényben van. Ezt az övezetet, valamint a Líbiával szomszédos nyugati határsávot a minisztérium régóta veszélyes területnek minősítette, és állampolgárainkat lebeszéljük utazási szándékukról ezekre az országrészekre. A rendkívüli állapot ellenére azonban a szlovák turisták körében is rendkívül népszerű Vörös-tenger melléki üdülőközpontok továbbra is működnek. A minisztérium viszont azt ajánlja, hogy a nyaralók tartsák be az utazási irodák illetve azok kiküldötteinek tanácsait. Különösen azt, hogy inkább a szállodák területén tartózkodjanak, az ottani strandokat élvezzék és kerüljék a kinti, nyilvános fürdőhelyeket. Ugyancsak megfontolás tárgyává tennénk az olyan szervezett, de egyéni kirándulásokon való részvételt is, amelyek célpontja a Nílus deltája, Kairó, Alexandria és Fajúma. Figyelni kell az aktuális helyzetet és szigorúan betartani a biztonsági előírásokat. Az egyiptomi bűnözés szempontjából a legnagyobb veszélyt a zsebtolvajok, az utcai tolvajok jelentik. Ugyanakkor a turista központokon kívül oda kell figyelni arra is, hogy ne viseljenek feltűnő, kirívó öltözéket” – jegyezte meg a minisztérium szakembere.

Sürgős esetekben a turisták hívhatják a Szlovák Köztársaság Kairói Nagykövetségének telefonszámát +201000060968 vagy a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának állandó diplomáciai szolgálatát a +421-2-59785978-as telefonszámon.

A hármas fokozatú veszélyességi zóna vonatkozik Afganisztánra, Pakisztánra, Indiára, a Fülöp-szigetekre, Szudánra, Dél-Szudánra, a Közép-afrikai Köztársaságra, Malira, Beninre, Burkina-Fasso-ra és Venezuelára.

A szlovákiaiak körében a szervezett turistautak között a törökországiak elsőbbséget élveznek. 2018-ban 160 000 szlovák állampolgár tett látogatást az országban, az idén számuk 200 000-re emelkedhet. Törökország esetében a veszélyességi fokozat másodfokú, ami azt jelenti, hogy csak az ország bizonyos területeit nem ajánlatos meglátogatni. A kedvelt nyaralási helyek, mint Antalya, Alanya, Izmír, Bodrum, Kappadókia, Ankara és Isztambul biztonságos helynek számítanak. Mindössze a Szíriával és Irakkal határos területek látogatását nem javasolják, így Adana, Hatay, Gazi Antep, Mardin, Sirmak, Hakkari térségeit.

Azoknak a szlovák turistáknak, akiknek törökországi útjuk során segítségre lenne szükségük, rendelkezésükre áll az ankarai szlovák nagykövetség, az isztambuli konzulátus és nyolc, az ország különböző területein szolgálatot teljesítő megbízott, tiszteletbeli konzul.

