A 2012 decemberében indult Dankó Rádió a kezdetek óta töretlen népszerűségnek örvend. Ehhez az is hozzájárul, hogy a csatorna rendszeres, élő kapcsolatot tart fenn az általa sugárzott műfajok kedvelőivel. A havonta jelentkező Dankó Klub keretében az előadóművészek — akik általában műsort is vezetnek— személyesen is találkoznak közönségükkel.

Kezdetben főként a Thália Színházban, később különböző helyszínekre „kitelepülve” határokon innen és túl kerül sor a jókedvvel és közös énekléssel fűszerezett közönségtalálkozókra.

Tarnai Kiss László énekművész, vezető szerkesztő, műsorvezető és művészeti vezető vázolta fel a közelgő felvidéki utazás részleteit: „Gondot fordítunk arra, hogy rendszeresen eljussunk a határon túlra is.

Fontos ellátogatnunk az elcsatolt területek magyarjaihoz, hogy érezzék, összetartozunk. A Dankó Rádiónak az egyik örömmel vállalt kötelezettsége a nemzet összetartása, nemzeti kincseink megőrzése, ápolása. Fontos állomás lesz a szenci, ahol telt házas előadás ígérkezik, már most nagyon sok az érdeklődő.

A mostani repertoárunkban a Dankóra jellemző műfajok képviseltetik magukat, ezeken belül kiemelten a magyar nóta, az operett és az örökzöld előadói. Három felvidéki énekes lép fel Lőrincz Roland és Nagy Noémi, ők a Magyar Nemzetőrség tagjai, akik az életben is egy párt alkotnak, valamint a nagytárkányi születésű Zamatóczky Florianna.”

Szencen a vezető szerkesztő is dalra fakad. Kalmár Tibor két gyönyörű dalát adja elő Nem hiszem, hogy még egyszer is találkozunk vasárnap és a Ha egy őszi estén újra felkeresnél címűt.

„Szeretünk mókázni, bolondozni, poénokra is számíthatnak, akik eljönnek, valószínűleg nagyon sokat fognak nevetni, amellett, hogy a szép emlékeket felidéző zene hatására néhány könnycseppet is elmorzsolnak majd. A klubest leginkább egy filmforgatáshoz hasonlít, melybe minden jelenlévő bekapcsolódik, ezáltal a közönség aktív részesévé válik az előadásnak, szereplővé lényegül át. Törekvésünk az is, hogy a fiatalokat is megszólítsuk, a Felvidéken sok fiatalra is számítunk!” – árulta el a műsorvezető.

Az előző külhoni előadások tapasztalatai alapján jó hangulatúnak, élményszerűnek ígérkezik a közelgő fellépés.

Mint megjegyezte: 2016-július 1-jén és 2-án Székelyföldön jártak, előbb Csíkszeredában, a Művelődési Házban, majd Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban léptek fel. Úgy fogalmazott, hogy sistergő volt a siker, és rendkívül szeretetteljes a fogadtatás.

Szencen szeptember 20-án, pénteken, 18 órakor veszi kezdetét a parázs hangulatúnak ígérkező est a Városi Művelődési Központban.

A fellépők között Budai Beatrix, Zamatóczky Florianna és Farkas Tamás is szerepel Bangó János és zenekara kíséretében A belépés ingyenes.