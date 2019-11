Kedves, igazán családias, közvetlen hangulatú könyvbemutató részesei voltak, akik eljöttek a Csemadok pozsonyi székházában megtartott, Polgár Anikó Paleocsontevés című verseskötetének ünnepélyes bemutatójára.

A kötetet Csanda Gábor irodalomtörténész mutatta be, kiemelve a versikék közvetlenségét, nyíltságát, szókimondását, meghittségét. Találóan jegyezte meg, hogy

ugyan a versek gyermekeknek szólnak, de bátran ajánlhatók a gyermekséget megőrzött, azt örökre magukba zárt felnőtteknek is.

Csanda Gábor mindjárt azt is elárulta, hogy neki A pók című költemény a kedvence és én személy szerint egyetértve vele, rögtön csatlakozom is a rajongók közé, mert ez a tizenhárom sor annyi játékosságot, de ugyanakkor tanulságot is rejt, hogy az bámulatra késztet. De folytathatjuk a sort a továbbiakkal is, így a Mérgelődés, a Sok életem van, a Zsugorító címűekkel.

Az irodalomtörténész a bevezetőjében a versek jellemzőjeként a családiasságot is említette.

Igen, ezek a versek egy kedves, őszinte légkört sugárzó család mindennapjainak a lenyomatai, ahol a gyerekek a maguk meglátásait nyíltan megfogalmazzák.

Polgár Anikó aztán el is mondta, hogy a verseket gyermekei, Flóra és Kornél ihlették, egy-egy versbe belefoglalta nevüket is. Nem is tudta volna elképzelni, hogy más nevek szerepeljenek helyettük. Mint ahogy valós személyek a sorokban feltűnő Zsuzsa és Andrea néni is. Mi sem volt tehát természetesebb, mint hogy a kötetből a szerző gyermekei, Csehy Flóra és Kornél olvassák fel kedvenc verseiket.

Polgár Anikó elárulta azt is, hogy hosszan készült a kötet. Évek óta tervezte, hogy azokból az apró szösszenetekből, gondosan őrizgetett jegyzetekből, amelyeket gyermekei korai éveitől séta közben, játszadozások vagy éppen zsörtölődések alkalmával felírogatott, egyszer versek születnek majd azok kötetté állnak össze.

Négy fejezetbe sorolta a verseket, amelyekből hatvan alkotja a kötetet. Gyerekekről lévén szó, náluk is örök téma az evés, amely mindent visz és mindent felülír. Ezért nem véletlen, hogy több vers témája az evés, az eledel, amely lehet akár dínóhús is. Talán ezért is lett a kötet címe Paleocsontevés. Figyelemfelkeltő cím, mint ahogy azok a versekhez készült színpompás rajzok, Gyenes Gábor illusztrációi is. A képzőművész kitűnően ráérzett a versek dinamikájára, minden rajz remekül kiemeli, megemeli a versek mondanivalóját.

A rendezvény résztvevői ugyancsak megtudták, hogy a szerző már fontolgatja, tervezgeti egy felnőtteknek szánt verseskötet megjelentetését is. Kíváncsian várjuk!

A most bemutatott kötetet Kocsis Aranka szerkesztette és a Kabóca-könyvek sorozatban, az Anser kiadó gondozásában jelent meg. Remélhetőleg sok gyerkőc karácsonyfája alá odakerül és bizonyára élvezettel forgatják lapjait, ízlelgetik a szófordulatokat, ráéreznek a különleges utalásokra. És talán kedvet kapnak újabb és újabb versek olvasására vagy megtanulására.