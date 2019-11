A hétvégén zajló, a Szövetség a Közös Célokért szervezésében rendezett konferencia szombati napjának záró rendezvényeként bemutatásra került a Magyar nyelvű otthon című kiadványsorozat negyedik, Felvidék című része. A könyvbemutató beszélgető partnerei Duray Miklós mellett Juhász Judit kiadó, Pomozi Péter sorozatszerkesztő és Karácsony Fanni művészeti szerkesztő voltak.

Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke elmondta, a sorozat negyedik köteteként jelent meg a Felvidékről szóló szövegválogatás.

„Napokig csak lapozgattam, olyan szép kiadvány” – dicsérte a könyv esztétikai szépségét, mely Karácsony Fanni művészeti szerkesztőnek köszönhető.

„A Magyar nyelvű otthon sorozat kötetei minden magyarhoz, magyarul értő emberhez szólnak. Mindenkihez, akit érdekel a magyar nyelv múltja, jelene, jövője” – fogalmazott Juhász Judit kiadó, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia szóvivője.

A könyvet azonban a szerkesztők leginkább azoknak szánják, akiknek e táj a szülőföldjük –hangzott el a könyvbemutató beszélgetése során. „Szerethetően szép könyv, egyik büszkeségünk ez a sorozat” – fogalmazott Juhász Judit, aki hozzátette: a sorozat megjelenésének célja a magyar nyelvközösség tudatának erősítése.

Pomozi Péter sorozatszerkesztő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyarságkutató Intézet munkatársa szerint nem határon túli magyarok, de határtalanul magyarok vagyunk, és a 18 részesre tervezett sorozat eddig megjelent kötetei is ezt erősítik.

Pomozi véleménye szerint Felvidék sokkal több, mint Kárpát-medencei nagytáj, a magyar kultúra egyik bölcsője.

Olyan nemzeti nagyságok születtek itt, mint Andrássy Gyula, Balassi Bálint, Batthyhány Lajos, Csontváry Kosztka Tivadar, Ipolyi Arnold, Jókai Mór, Kazinczy Ferenc, Kármán József, Klapka György, Madách Imre, Márai Sándor, Mikszáth Kálmán, Pázmány Péter, II. Rákóczi Ferenc fejedelem és a névsor végtelen – hangsúlyozta Magyarságkutató Intézet munkatársa.

A Felvidéken egy ma is csaknem félmilliós magyar nemzetiség él egy nagy Kárpát-medencei nyelvközösség tagjaiként. „Ma elsősorban rajtunk múlik, beszélünk, dalolunk, táncolunk-e holnap magyarul, mint ahogy az is, hol, hogyan szerzünk érvényt sokszor nem is eléggé ismert nyelvi jogainknak. Kötetünk e kérdésekre is megpróbálja felhívni a figyelmet” – olvasható az ajánlóban.

Juhász Judit hozzátette: sajátos műfaja van a könyvnek, amelyet nehéz behatárolni. Igényes ismeretterjesztő, hat-nyolc célt valósít meg 116 oldalon – mondta összegezve az Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke.