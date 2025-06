„Arra törekszünk, hogy a legteljesebb életet tudják élni a tanulóink”

Hiánypótló tevékenységet folytat az ipolysági székhelyű Bentlakásos Összevont Iskola. A speciális oktatási és nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó tanintézményben az utóbbi időszakban számos fejlesztés valósult meg. A tanulóik mindazonáltal különféle versenyeken is helyt állnak.

A kétnyelvű tanintézmény három fő részlegből áll, speciális óvodából, speciális alapiskolából és szakmunkásképzőből. A tanintézményben értelmi és halmozottan sérült gyerkőcökkel foglalkoznak odaadó szakértelemmel. Az iskola mellett napközi, illetve a középiskolások számára kollégium is működik.

Az Ipoly menti térségben hiánypótló az intézmény, sőt,

Nyitra megyében az egyedüli olyan iskola, amely középiskolai képzést nyújt magyar nyelven az egészségileg hátrányos helyzetű diákoknak.

A legtöbb tanuló egyedi oktatási-nevelési programban részesül a szakemberek bevonásával. Minden részlegen szlovák és magyar nyelvű képzés zajlik.

„Az iskolánkban az oktatás hároméves kortól huszonöt éves korig zajlik. Pszichológiai vizsgálatok és jelentések alapján kerülnek hozzánk a gyermekek” – magyarázta a Felvidék.má-nak Schnierer Ágnes, a Bentlakásos Összevont Iskola igazgatója. Igen nagy a tanintézmény vonzáskörzete. Mivel a tágabb térségben nincs magyar nyelven elérhető speciális iskola, így a Lévai járás mellett a párkányi régió és a Nagykürtösi járás magyar családjai is ezt az iskolát választják. Emellett a Korponai járásból is érkeznek tanulók.

A vonzáskörzettel kapcsolatban az igazgató hangsúlyozta: „ Nyitra megyében mi vagyunk az egyetlen olyan szakiskola, amely magyar nyelvű képzést kínál a fogyatékkal élők számára.”

Így aztán nem meglepő, hogy a szakiskolában szeptemberben több mint harminc elsős kezdi el tanulmányait.

Az összevont iskolában harmincegy pedagógus, tíz mester, három nevelőnő, egy pedagógiai asszisztens dolgozik, emellett fizioterapeuta és pszichológus erősíti a csapatot.

Az alapiskolai részlegen oktatnak és foglalkoznak autizmussal élő gyermekekkel is.

„Az alapiskolában különféle terápiák, foglalkozások zajlanak. Többek között lovasterápia, kutyaterápia, fizioterápia, víziterápia érhető el”

– fogalmazott az igazgató. Az iskola szakemberei közt van logopédus, szeptembertől pedig már TSMP terapeutája is lesz a tanintézménynek.

Az oktatás és a foglalkozások mellett különféle programokat szerveznek a tanulóknak. A gyermekek speciális igényeinek megfelelően igyekeznek a színes programokat összeállítani. Iskolai kirándulások ugyanúgy az életük részét képezik, mint a többi iskola tanulóinak. Idén Budapesten jártak – tudtuk meg.

Az Ipolyság városa által szervezett eseményeken is igyekeznek részt venni a specifikus körülményeiket figyelembe véve. Ugyanakkor különféle versenyeken is sikerrel szerepelnek. Az idei tanévben bekapcsolódtak például rajzversenybe, országos szintű olvasási versenybe. Az Örömmel olvasunk elnevezésű szlovák versenyen a kategória első helyezését érte el az iskola egyik tanulója, ugyanazon versenyen a csoport kategória második helyezését is megszerezték. A versenyen tizennyolc iskola hetven mentálisan sérült diákja vett részt.

Májusban szavalóversenyen mérettettek meg. A verseny jó eredményei Tóth Angelika tanárnő érdemei is – húzta alá az igazgató. A szakiskola diákjai sporteseményeken is részt vesznek.

Folyamatosan továbbképzéseken vesznek részt a pedagógusok. Sikeresek a pályázatok terén is. Mint Schnierer Ágnes elmondta,

a fejlesztések mind a gyermekeket szolgálják.

A tantermekben interakciók táblák találhatóak, egyes osztályokban Ipod-dal is dolgoznak a tanulók.

Állami támogatásból egy fény és érzékterápia termet alakítottak ki. A terápiaszobát az értelmi sérült és a mozgásban korlátozott diákok egyaránt kihasználják.

Az iskola nagyon jó kapcsolatot ápol a szülőkkel, június utolsó előtti péntekjén családi napot tartottak az iskola udvarán.

„Arra törekszünk, hogy a gyermekeinket minél tovább szeretnénk iskoláztatni, szakmai felkészülést adva arra, hogy a legteljesebb életet tudják élni. Minden áldott nap ezért küzdünk, hogy megtalálják a helyüket a társadalmunkban”

– hangsúlyozta végezetül az igazgató.

Pásztor Péter/Felvidék.ma