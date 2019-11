A füleki vár közvetlen környezetének revitalizációja a végéhez közeledik. A váralja széleskörű pályázatnak köszönhetően kap új arculatot. Az Interreg Szlovákia – Magyarország Együttműködési Programnak köszönhetően a várban is végeznek felújításokat, valamint új létesítmények is létrejönnek.

„A váralját és a várat érintő nagyszabású felújítás két évvel ezelőtt kezdődött el. Első körben a váralja revitalizációja ment végbe, a következő szakaszban a várudvaron folytatódnak a munkálatok” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Titton Viktória, a Füleki Vármúzeum igazgatója.

A vár alatti részen parkolót alakítottak ki. Erre már nagy szüksége volt az vármúzeumnak, hiszen évről évre növekszik a látogatottsága, ám nem rendelkezett megfelelő parkolási lehetőséggel.

A parkoló szerves részeként megszépült az egykori városfal 17. századból származó egyetlen megmaradt bástyája. Ez lesz a parkoló őrbódéja, emellett turisztikai információs táblákat is elhelyeznek ott.

A parkoló területén új vizesblokkokat is kialakítani. Mindez a turisták igényeit szolgálja.

Ugyancsak az Interreges pályázatból valósult meg a vár díszkapujának a kialakítása. A vasból készült díszkapu Szabó Ottó képzőművész alkotása.

„Jövőre várható a várhoz vezető fejárat lekövezése, valamint az alsóvárban is számos felújítás megy majd végbe” – folytatta az intézmény vezetője.

Mint megtudtuk, többek között megújul a kiállítóhelyiségként működő Bebek-torony tetőszerkezete, fazsindelyes tetőt kap a torony. Az alsóvárban található egyik kis bástya kap tetőszerkezetet. Amúgy e kisbástya falait szintúgy az elmúlt évben restaurálták.

E bástyában a környéken található várakról és kastélyokról szóló kétnyelvű információs táblák kerülnek elhelyezésre.

Ezen kívül az alsóvár területén kialakítanak egy régészeti tanösvényt. Ezzel kapcsolatban a régész végzettségű igazgató elmondta: a vár területén az utóbbi években végrehajtott régészeti ásatások eredményeit mutatják be a tanösvény paneljein. Ez a kis tanösvény vezet a Mesterségek házához. Ez az épület eddig is állt. A borháznak nevezett építmény eddig raktárként szolgált. A pályázatnak köszönhetően felújítják s a középkori és a kora újkori mesterségeket mutatja majd be a tárlat.

„A házikó udvarán fedett teret alakítottunk ki, ez a kézműves foglalkozásoknak ad helyet”

– jegyezte meg. A Mesterségek házának tövében egy kemence is felépült, ahol korabeli receptek alapján lepényeket és kenyereket sütnek majd a tavaszi-nyári időszakban. Ugyanakkor egy kerámiaégető kemencével is gazdagodik az alsóvár udvara. A középkorban és az őskorban is égettek kerámiákat a szűkebb régióban, ezt próbálhatják ki a következő turisztikai idényben a látogatók.

A parkoló kialakítását régészeti ásatások előzték meg. Számos lelet került elő. Az eredményekről 2020-ban egy kötetet adnak ki.

Az idei turistaidényt november 15-én zárta a Füleki Vármúzeum. „Fokozatosan növekedik a látogatóink száma, idén mintegy harmincegyezer látogatónk volt” – szögezte le Titton Viktória.

Számos rendezvénynek adott otthon a vár. A legjelentősebbek a Palóc Húsvét, a Füleki Várjátékok, a Múzeumok éjszakája.