Rudolf Schuster egykori köztársasági elnök látható nótázás közben a Kassai Figyelő frissiben megjelent februári számának a címlapján, mégpedig nem véletlenül. A januárban már a 86. születésnapját ünneplő Schuster hosszabb interjút adott a lapnak, amelyben olvashatnak nemcsak az elmúlt hónapok fontosabb eseményeiről, de folytatják Mihályi Molnár László esszéjét, s interjút találhatnak Mózes Szabolccsal, Csáky Csongorral és egy walesi, immár csak volt európai parlamenti képviselőnővel, Jill Evans-szal is.

„Isten, aki megadja, hogy új évet kezdj, megújulásodat sürgeti. Nem akarja, hogy az új esztendőt ugyanúgy éld, mint az óévet. Azt akarja, hogy új módon találkozz Vele, s mindazokkal, akikkel csak összeakadsz. Ráléptél egy gazdagodó élet ösvényére” – Wilfrid Stinissent idézi évköszöntő elmélkedésében Pásztor Zoltán római katolikus püspöki helynök.

A februári számban a régió számos év végi rendezvényéről beszámolnak, így megtudhatjuk, az idén zarándokvonatok indulnak majd a nemzeti összetartozás jegyében, Máday Ferenc kassai városi képviselő javaslatot nyújtott be egy városi múzeum létrehozására, Nagytárkányban újévi koncertet tartottak, Bodrogszerdahelyen a Castle to castle projektről egyeztettek, amelyben négy település, a helyiek mellett a regéciek, a nagykövesdiek és a nagyidaiak vesznek részt. Királyhelmec akár kétmillió eurót is szerezhet a benyújtott projektjeire, s azt is megtudhatjuk a lapból, hogy a királyhelmeci Helmeczy Mihály Alapiskolában innovatív módszert vezettek be a szlovák nyelv oktatására.

Folytatja a lap Mihályi Molnár László esszéjét is (Miért is kellene bejutnunk… és ki képviselheti érdekeinket?). Négy fontos interjút is olvashatnak a lap februári számában. Ahogy a bevezetőben is említettük, Havasi Péter hosszú életrajzi interjút készített a minap 86 éves Rudolf Schuster egykori köztársasági elnökkel, volt kassai főpolgármesterrel, aki az elmúlt évtizedek szlovákiai politikai történéseinek egyik közismert szereplője, s aki Szőlőskén nemcsak interjút adott, hanem magyarul is dalra fakadt.

2020 – a nemzeti összetartozás éve, az ezzel kapcsolatos eseményekről, s a Rákóczi Szövetség idei terveiről Cservenka Judit beszélgetett Csáky Csongorral, a szövetség elnökével. Február 29-én a magyar választók szavazataiért száll csatába a Magyar Közösségi Összefogás, amelynek kassai származású elnökével, Mózes Szabolccsal a főszerkesztő beszélgetett. S a végére egy izgalmas búcsúinterjú Jill Evans-szal, a walesi Plaid Cymru párt EP-képviselőjével, aki társaival együtt január 31-én hagyta ott a brüsszeli parlamentet. „Az új helyzet új megoldásokat igényel, mindenesetre az Egyesült Királyság ezentúl már nem lesz ugyanaz, mint eddig volt” – mondja a képviselőnő az interjú készítőjének, Krivánszky Miklósnak.

