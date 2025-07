Szürke, közönséges, ünneptelen vasárnapok?

Égitest Nap-nap után Úr napja

Vasárnapjaink színezete, hangulata, tartalma nem csak egyéni ízlésünket, hanem közgondolkodásunkat, közérzetünket is tükrözi. Nem kell vasárnap-szociológusnak lenni ahhoz, hogy észrevegyük kárpát-medencei változásainkat. Ahogyan 60-70 éve lélekünnepből, hit-, és istenélményekkel felöltő vasárnapokból a politikai és ideológiai agysorvasztás miatt a félelem vasárnapjai, majd később a szocialista kommunista hétvégék köszöntöttek ránk. Akkor sikerült a hatalomnak szürke, közönséges, ünneptelen vasárnapokat zúdítani hazánkra is.

Aztán a rendszerváltás éveiben a bepótlás habzsolásával mintha visszazökkent volna a vasárnap kultúrája eredeti kerékvágásába. Hiszen a deklaráltan keresztyén Magyarországhoz ez illik. Ám az ideológiai, államrendbeli régi Moloch helyett jött az új bálvány, a konzum, élvezethabzsoló bepótlási kísérleteivel. Az új Moloch neve az „én” és a „nekem” lett. Meg az „ez jár nekem!”.

Munkabálvány után élvezetbálvány, ami ellen már évezredekkel ezelőtt Isten népének küzdenie kellett. Bálvánnyá lett az élvezet, s az ahhoz „segítő pénz”. Mind a mai napig. És repül, utazik, fut, rohan népünk megvezetett része az új bálvány(ok) után, legyen az a Maldív szigeteken, Amerikában vagy másutt. Hol marad vasárnap eredeti értelmének, jelentőségének, életformáló, életsegítő rendeltetésének a leghalványabb sejtelme is? Legfeljebb egyházaink rendtartásában, bár még ott is belecsúszik a szóhasználat a méltatlanságba, amikor ünnepes és ünneptelen egyházi napokról, vasárnapokról van szó.

A római világbirodalomban Krisztus előtt még a dies solis-nak, fénylő napnak, majd Krisztus után a zsidó sabbath keresztyén ellenpontjaként dies dominica-nak, az Úr napjának nevezett vasárnap jelentése, lényege homályba veszett volna.

Mintha – de a lényeg nem vész, a létérték nem tőzsdeérték

Hogy mennyire nem! A hamu alatt a parázs nem hamvadt el. Ez Isten kegyelme, a téridő Urának gondviselése, megtartó és fenntartó, létrend-fenntartó angyalainak, leginkább Szentlelkének a műve. Soroljam? Mert Isten a Földön és az égben, családi hajónkban és az űrhajókban is megtartotta létrendjét. Létrend-fenntartó szellemi seregei gondoskodtak arról, hogy az emberiség megmentésére tervezett Nóé bárkáját ne lehessen meglékelni, elsüllyeszteni. A létezés és a téridő óceánján, egyre veszedelmesebb kor-cunamis és orkános hullámokon át a szövetség bárkája mégis hajózik. Krisztus zászlaja alatt egyházként.

A Krisztus golgotai keresztjét a Bárány ártatlan vére kiontása után talán elégették, hogy még csak nyoma se maradjon a megváltástörténet és a földi üdvözítéstörténet legnagyobb fájdalom-, és botrányfájának. De azóta is minden vasárnapon és sok helyen, több felekezetben is minden léttengely reparáló alkalommal, misén és istentiszteleten megtörik a kereszt eseményre emlékeztető kenyeret és kitöltik a kiontott vérre emlékezető bort a kehelybe.

Micsoda egyedi, s egyben egyetemes, különös spirituális győzelem ez az egykori brutális fizikai gyötrelmet jelentő keresztfa fölött!

És itt a lényeg:

Hirdetve, éppen vasárnap lett az, amiről valljuk: et resurrexit tertia die – és harmadnapon feltámadott. Ezért a küriaké hémera, az Úr napja az emberiség lélektörténeti, szellemtörténeti, kultúrtörténeti, boldogítás-történeti fordítópontja és léttörténeti gyújtópontja. Vasárnap az új emberiség, az európai, majd világméretű fává növekedett mustármag-keresztyénség kultúrát pulzáló, éltető léttengelye, akkumuláló, szellemi energiával feltöltő Lélek reaktor központja. Így a vasárnapot az Úr feltámadására emlékeztető napként véssük tudatunkba, lelkünkbe, hogy méltó helyére kerüljön bennünk és rajtunk kívül is a szürkén, közömbösen, jót, rosszat sodró időfolyam erőmű ellenhatásaként.

Vasárnap a földi kultúrvilág tengelye, az Isten teremtette lét tengelye, hiszen hat napi munkálkodás után maga a Teremtő is megpihent. Neki is kellett az ünnepélmény a munka után, kellett az alkotás fáradalma után a gyönyörködés napja létrehozott világa fölött. Ahogyan az űrhajósok, köztük Kapu Tibor is ámulattal szemlélte az életbolygó fenséges színköpenyét.