A rimaszécsi származású Turcsányi Tiborról több alkalommal is írtunk már, hiszen évek óta küzd azért, hogy bekerüljön a magyar könnyűzenei életbe, amely régiónkból a jánosi Gál Lászlónak sikerült már. Mindketten gyakorta szerepelnek magyar könnyűzenei tévéműsorokban, s több hanghordozón is hallhattuk őket. Turcsányi Tibor a napokban Sebestyén Katjával új dallal jelentkezett. Az Élj és remélj mintha Máté Péter Most élsz című örökzöldjének újragondolása lenne.

Turcsányi Tibor tavaly volt harmincéves, s ápolóként dolgozik. Rimaszécsen nőtt fel, de mivel gyerekkorától vonzotta az éneklés, úgy döntött, hogy Budapesten próbál szerencsét. Első dalát Závodi Gábor írta, aki olyanokkal dolgozott már együtt, mint Koncz Zsuzsa, Kovács Kati vagy Demjén Ferenc.

Az Igazi arcom meg is hozta a sikert Tibinek, és azóta folyamatosan születnek a dalai, így írt már számára dalt Dandó Zoli, Burai Krisztián, Fenyvesi Attila (Inflagranti), Keskeny Márk (The Voice) és Szlabik Erik (Zenebutik) is. A szólószámok mellett több duettnek is részese volt, készített közös dalt Fekete Dáviddal (Megasztár döntős), Batánovics Lilivel (X-faktor) és Ladányi Pattyval (Children Of Distance).

Legújabb duettje a napokban jelent meg Élj és remélj! címmel, amelynek a zenéjét Demko Gergő szerezte, a szöveget maga Turcsányi Tibi írta, a partnere pedig a Sztárban sztár leszek döntőse, Sebestyén Katja volt. A számhoz már elkészült a videóklip is, amelyet Csömörön forgattak. ,Nagyon élveztem a közös munkát Katjaval és Gergővel” – árulta el érdeklődésünkre Tibi, aki szerint Katja egy kiváló énekesnő, aki azzal a ritka adottsággal van megáldva, hogy jóformán bármilyen stílusban képes megtalálni önmagát. Tibitől megtudtuk azt is, hogy Gergő szintén a Felvidékről származik, több neves előadóval dolgozott már együtt, és mivel földije, „pontosan tudja, melyek azok az érzések, amelyeket egy dalból ki szeretnék hozni”.

„A dal címe már magában üzenetet hordoz” – mondja Katja, aki nagyon örül ennek a számnak. „Tibivel maximálisan együtt tudunk dolgozni, ki tudtuk ebből a dalból hozni azt az üzenetet, amit a közönség felé szerettünk volna továbbítani” – tette még hozzá a fiatal énekesnő, aki azt is elmesélte, hogy a klipforgatás külső helyszínen, Csömörön történt, mínusz öt fokban, hosszú órákon keresztül, de reméli, megérte a fagyoskodás, mivel gyönyörű képi világa lett.