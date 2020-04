A romatelepeken elvégzett számos, csoportos koronavírus-teszt árát a vizsgált személyek megtérítik? Bizonyára nem, hiszen a járvány nagy mértékű terjedését meg kellene fékezni. A kormány tegnapi döntése értelmében, a nyugdíjasotthonokban és a szociális intézményekben el kell végezni 40 ezer ellátott nyugdíjas és 24 ezer ápoló vírustesztjét, mivel a legveszélyeztetettebb lakossági csoportról és az őket szolgálókról van szó. Megfizettetik a nyugdíjasokkal? Bizonyára nem, mivel közérdekről van szó, fontos, hogy az elhunytak száma ne emelkedjen drasztikusan.

Igen, értjük, a kishatárforgalom keretében a szomszédos országok valamelyikébe, munkahelyükre ingázók havonta elvégzendő koronavírus-tesztje is közérdek. Mert a szomszédos országok olyan területén, olyan régióiban, üzemeiben dolgoznak, ahol a védőmaszkok használata nem kötelező, a járvány-statisztika rosszabb, mint nálunk, arányaiban több a fertőzött, magasabb az elhunyt betegek száma. Emiatt érthető, hogy közérdekben az ilyen környezetben dolgozóknál elvégezzék a tesztelést. Szakmailag helyesen döntött a központi válságstáb. Ám a kormány a fenti két csoporthoz hasonlóan, náluk is ingyen végeztesse el a tesztelést, állja azok költségeit!

Mert azok esetében, akik Magyarországra, a kishatárforgalom keretében ingáznak munkahelyükre, a forint-euró árfolyam ingadozása, a forint leértékelődése is rányomja bélyegét a keresetükre, az euróra való átváltást követően. Hónapról hónapra csökken a bérük, noha munkáltatójuk azt nem csökkenti. Megbecsülik a munkahelyüket, örülnek a lehetőségnek, hogy az egyre bonyolódó világban még dolgozhatnak. Ám a tőlük havonta elvont 70 euró – ennyibe kerül az önköltséges koronavírus-teszt – súlyos érvágást jelent családjuk költségvetésének egyensúlyára nézve. Emiatt sokan inkább felmondanak, mert értelmét veszti, hogy rendszeresen ingázzanak a munkahelyükre. Ebben az esetben munkanélküli segélyt kell majd nekik fizetni, a szociális hálóba kerülnek, ami más helyen sújtja majd az államháztartást.

Szlovákia kormánya igenis vegye figyelembe a fenti körülményeket és rendelkezzen a havonta elvégzendő ingyenes koronavírus-tesztelésről, mert az ugyanúgy közösségi érdek, mint a romatelepeken vagy a szociális otthonokban élők kivizsgálása! Szlovákia állampolgárairól van szó az ő esetükben is, ugyanúgy, mint a romatelepeken és a szociális otthonokban élők esetében. Hogy külföldön dolgoznak, az nagy részben az eddigi kormányok sara, mert nem voltak képesek – akár állami ösztönzéssel, mint északon – a határ menti övezetben számukra is megfelelő munkahelyeket létesíteni. Nem tehetnek arról, hogy csupán a határ túloldalán találtak munkát, megélhetést. Örülnek, hogy munkát kaptak, és ezúton is köszönjük a magyarországi illetékeseknek az ilyen jellegű segítséget, lehetőséget, hogy továbbra is számolnak velük.

A szerző az MKP Ügyvezető Elnökségének tagja