Az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságában a képviselők átfogó megbeszélést folytattak az európai szemeszter országspecifikus ajánlásairól szerdán délután. Az ülés vendége volt Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke és az emberközpontú gazdaság felelőse, továbbá Paolo Gentiloni gazdasági, illetve Nicolas Schmidt munkaügyi biztos.

Győri Enikő fideszes képviselő, az ülés néppárti vezérszónoka elmondta: „Az európai szemeszter a jelenlegi válság idején is a tagállami gazdaságpolitikák koordinációjának egyik fontos eszköze. Most figyelmünket elsősorban a rövidtávú megoldásokra kell összpontosítanunk, hiszen ezekkel tudjuk mérsékelni a járvány okozta közvetlen károkat: megmenteni vállalatainkat és a munkahelyeket. Nem feledkezhetünk meg ugyanakkor Európa jövőjéről sem: a digitális és környezetbarát átállásról és a tagállamok fejlettségi szintjei közötti szakadék felszámolásáról.”

Fel kell készülnünk az államháztartási hiány és az államadósság növekedésére

A magyar néppárti képviselő a válságkezelés kapcsán rámutatott: „Fel kell készülnünk az államháztartási hiány és az államadósság növekedésére, hiszen most ez az ára a gazdaság megmentésének. Nem halmozhatunk fel azonban felelőtlenül adósságot a jövő nemzedékek számlájára, már most gondolnunk kell a hitelek visszafizetésének mikéntjére is. A ma napvilágot látott Helyreállítási Eszköz költségét a mostani tervek alapján gyermekeink, de még az unokáink is törlesztenék.”

A képviselő kiemelte: „Magyarországot stabil fejlődési pályán érte a válság, így a koronavírus másokhoz képest kevésbé viseli meg a gazdaságot. A kiemelkedő magyar teljesítményt az Európai Bizottság is elismeri.”

A tagállamok az ajánlások csupán 40%-át hajtották végre a gyakorlatban

Győri Enikő felszólalásában is hangsúlyozta: „Az európai szemeszter túl fontos gazdasági eszköz ahhoz, mintsem hagyjuk, hogy elveszítse az eredeti szerepét és rossz kezekben politikai fegyverré váljon. A fókusz megtartása gazdasági értelemben is fontos. Tudjuk már a korábbi évek tapasztalataiból, hogy a tagállamok az ajánlások csupán 40%-át hajtották végre a gyakorlatban. Mindezek ellenére óriási a nyomás a Bizottság részéről az eszköz eredeti rendeltetési körének kiszélesítésére. Ez nem egy járható út, ha tényleges eredményeket várunk. Fontos, hogy a problémákat a Szerződésekben is rögzített szinteken orvosoljuk, ilyen a munkanélküliség és minimálbér kérdése is, amelyek tagállami kompetenciák, ezekről ne rendelkezzünk uniós szinten” – zárta a felszólalását a képviselő.

A biztosok egyetértettek abban, hogy a szemeszter ajánlásainak megvalósítása terén vannak hiányosságok, amelyeket kezelni kell.

Dombrovskis ügyvezető alelnök osztotta a néppárti képviselő véleményét abban is, hogy a válság lefolyása után a tagállamoknak vissza kell térniük a felelős költségvetési politikák folytatásához.

Győri Enikő kérdésére elmondta, hogy az európai szemeszter egyfajta iránytűként fog működni a Helyreállítási Alap forrásainak lehívásához.