Egy komáromi fiatal sorozatot indít a legnagyobb videómegosztón, a YouTube-on. A csatorna keretein belül szeretné felfedezni a Felvidék nagyobb városait és azok környezetét. Kiss Mártont kérdeztük a Komáromi Kalandor csatornáról.

Honnan jött az ötlet, hogy elkezdj videózni?

Már évek óta nem nézek tévét, ez főleg a tartalmak minősége és a reklámok hossza végett alakult ki. A tévénézési szokásaimat átvittem a YouTube platformra, hiszen ott azt és akkor nézek, amit és amikor akarok, lényegesen kevesebb reklám kíséretében. Ahogy telt-múlt az idő, egyre jobban elkezdett érdekelni a tartalmak mögötti háttérmunka is. A szerkesztés, a felvétel, a vágás és a hozzá tartozó technikai háttér. A legnagyobb lökést az Esterházy Akadémia hozta, ahol lehetőségem volt alaposabban belekóstolni a gyártás folyamataiba, így az ott folytatott tanulmányaim alatt fogalmazódott meg bennem először a saját csatorna gondolata.

A névválasztást megmagyaráznád?

A névválasztás nehéz dolog, hiszen ahogy minden másnál, itt is jól meg kell gondolni, hogy milyen nevet kap a produktum. Márkaépítésnél fontos, hogy olyan nevet válasszunk, amely hűen szimbolizálja a produktum mivoltát, valamint az is, hogy ez a név olyan legyen, amire hosszú távon lehet építkezni. Az esetemben ez a név a Komáromi Kalandor lett, amely tükrözi a fiatalos lendületet, a utazás szeretetét és a kalandok kiindulási helyét.

Hogyan áll össze egy videó?

Ennél a pontnál fontos megjegyezni, hogy két Esterházy akadémiás hallgatótársam és barátom is közreműködik a videók elkészítésénél, név szerint Bencze Dávid és Berta Péter. Mivel mindhárman álltunk már kamera előtt és mögött is, így egy ütőképes csapatot alkotunk. A munkafolyamatot tekintve mindhárman szerkesztünk, emellett Péter a hangfelelős, Dávid és én videózunk, a vágás pedig az én feladatom. Az első két videó a csatornán még csak vágóképeket (pár másodperces videók) tartalmaz, viszont a elkövetkezendő epizódok folyamán egyre többet szeretnék a kamera előtt szerepelni és egyre több információt szolgáltatni az aktuális helyszínről.

Milyen témákat szeretnétek feldolgozni a csatornán?

Terveink szerint két sorozatot szeretnénk elindítani, amelyből a felvidéki sorozat első része már elkészült és e héten csütörtökön fel is kerül a csatornára. A felvidéki epizódokban kisebb-nagyobb, magyarok által lakott településeket szeretnénk felkeresni és a teljesség igénye nélkül bemutatni ezeket és a környezetüket. A második pedig hasonló tematikájú magyarországi kalandjainkról szólna. Természetesen ezek a tervek mind függenek a jelenlegi járványhelyzet további alakulásától is. Mivel mindhárman filmimádók vagyunk, ezért tervezünk egy rovatot is, ahol kötetlenül kibeszéljük a kedvenc filmjeinket.

Mi a célotok a Komáromi Kalandorral?

A célunk a csatornával az, hogy átfogó képet mutassunk a Felvidékről és az itt élő emberekről és a természeti adottságokról. Az utazások során szeretnénk minél több élményt és tapasztalatot magunkba szívni, amelyek által mi is fejlődhetünk és új ismeretekkel gazdagodhatunk. Továbbá nem titkolt vágyunk a belföldi utazások népszerűsítése, hiszen aki a hazáját nem ismeri, igazán nem is szeretheti. Kérjük azokat, akik szeretnének velünk tartani a kalandjaink során, iratkozzanak fel a Komáromi Kalandor You Tube csatornára és kövessenek minket.

***

Az Úton a Felvidéken első évadának első epizódja csütörtökön (május 28.) 18:00-tól megtekinthető a Komáromi Kalandor Youtube-csatornáján.