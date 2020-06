A Rimaszombatban megjelenő újkori Gömöri Hírlap alapítója, korábbi főszerkesztője a helyi futballt górcső alá vevő Legendák a legendákról című sikerkönyve után megjelentette a tenisz helyi történetét feldolgozó kiadványát. A koronavírus-járvány miatt az ünnepélyes könyvbemutató egyelőre várat magára, ugyanis szeretnék meghívni a könyv szereplőit a Felvidéken kívül Magyarországról, Csehországból, Norvégiából, Izraelből, Ausztriából és Angliából is.

Sok helyre szakadtak az egykori rimaszombati teniszezők, akik nagy múltú teniszklubnak voltak a tagjai. Mint azt Hacsi Attila feleleveníti, a kiegyezés után a Gömör-Kishonti székvárosban is különböző egyesületek alakultak, közülük a legismertebb talán a Polgári Olvasókör volt, amely magába foglalta a sportolókat is, így a kultúra és a sport összeforrott.

Az 1880-as évektől, amikor a teniszklub is megalakult már működött korcsolyázó egylet, turisztikai szakosztály is. Az 1883/84-ben indított megyei lap, a Gömör-Kishont pedig már rendszeresen beszámolt a tenisz eseményeiről.

Hacsi Attila, amikor a futballtörténetet kutatta, akkor találkozott a tenisz sikertörténetekkel is, ami papírra kívánkozott.

„Egyszer itthon járt Gócza Tibor, aki Salzburgban él már vagy negyven éve. Kétszeres szlovákiai ifjúsági bajnok lett, a könyvből kiderül, hogy kalandos élete volt, s később edzőként futott be káprázatos karriert. Sikereiről annak idején a Gömöri Hírlapban is beszámoltam, s azóta is tartjuk a kapcsolatot. Valahol olvasta a futballkönyvet, s szinte rábeszélt, hogy foglalkozzak a tenisztörténettel is” – árulta el a Felvidék.ma-nak Hacsi Attila.

Mint megtudtuk, Gócza Tibor volt az egyik legismertebb teniszező, aki világsztárokkal is együtt dolgozott, s még ma is szenvedélye a tenisz, s a kicsikkel és az amatőrökkel foglalkozik. A könyvből főképpen az ő és a felesége, az egykor szintén országos bajnok és WTA topszázas játékos, Hana Fukárková története rajzolódik ki, de emellett a fényképekkel gazdagon illusztrált könyv feltárja a rimaszombati 130 éves tenisztörténet közszereplőit is. Így a besztercebányai születésű dr. Slávik Kálmánt is méltatja, aki Csehszlovákia éljátékosa volt, és sokat tanult tőle Gócza. Egy másik sikeredző, Ľubomír Kurek nevéhez is egy sor kiváló teniszező felnevelése fűződik, akire felfigyeltek, s elhívták Pozsonyba teniszedzőnek.

„A könyv írásakor számomra az volt a legfontosabb, hogy a gyökerekhez visszatérjek, hogy kik is voltak az alapítók, hogy ez ne merüljön feledésbe. Ma már alig él valaki, aki a teniszmúltról tudna mesélni, ezért nehéz volt adatközlőket találni” – mondja Hacsi Attila.

Hozzáteszi ugyanakkor, hogy személyi érintettsége is van, hiszen a lánya, Kinga is itt szerette meg a teniszt. Németországba ment férjhez, s futballt szerető családba került. A futballisták később szívesen mennek át a teniszre, s a férfiak is örömmel játszottak vele.

Scheidt Kinga a schlichi teniszklub versenyzője volt, kisebbekkel is foglalkozott, s olyan jól teniszezett, hogy nagyon megszerették. A gyilkos kór idő előtt vitte el, így ez a kiadvány az ő emlékét is őrzi, aki odakint volt szlovákiai magyar teniszező.

A szerző előző tapasztalataiból kiindulva erre a kiadványra sem remélt önkormányzati támogatást, így a könyv főképp önköltségen, magánkiadásban jelent meg egy miskolci nyomdában.

A Keserédes teniszkenyér magyar mellett szlovák kiadásban is beszerezhető a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban.

A későbbiekben pedig várhatjuk a losonci illetve a füleki futballklubok történetét is.