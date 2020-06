Igor Matovič miniszterelnök (OĽaNO) tanácsadói testülete még mindig nem teljes, de a kormányhivatal sajtóosztálya megerősítette, hogy Berényi József, az MKP volt elnöke, Nagyszombat Megye Önkormányzatának alelnöke a miniszterelnök kisebbségi kérdésekben illetékes tanácsadója. Őt kérdeztük az előzményekről és a lehetséges fejleményekről.

A sajtóosztály tájékoztatása szerint Ön nem tölt be hivatalos tisztséget a kormányhivatalban, hanem külső tanácsadói posztot kapott.

Már bő egy hónapja, hogy nemzetiségi ügyekben a miniszterelnök tanácsadója vagyok, de egyelőre még nem hivatalos formában. Informálisan működik, s már ezen a címen vettem részt a budapesti látogatásán is. Megjegyzem, Zuzana Čaputová államfőnek is van két magyar tanácsadója Németh Ilona és Simon Attila személyében.

Mit jelent konkrétan ez a státusz?

Formálisan még nem tudom, hogy mit takar. Jelenleg úgy működik, hogy ha a magyar közösséggel kapcsolatban van ötlete, elképzelése, illetve valamiben nem biztos a miniszterelnök, akkor felhív vagy személyesen találkozunk, konzultálunk, s igyekszem a legjobb tudásom szerint válaszolni. A budapesti látogatása előtt és után is elég intenzíven kommunikált velem. Én ennek a gyakorlati oldalát látom. Van úgy, hogy én is keresem őt, amikor valamilyen jelzést kapok Dél-Szlovákiából, a magyaroktól.

Hogyan értékeli ezt a tanácsadói tisztséget?

Ezt a felkérést nyilván annak ismeretében kaptam, hogy hosszú ideje a Magyar Közösség Pártjának vezető tisztségviselője voltam és vagyok, de nem a pártot kérte fel, hogy delegáljon valakit, hanem engem kért fel, hogy vállalom-e, hogy időnként bizonyos kérdésekben a konzultánsa leszek. Ez a miniszterelnök és köztem kialakult jó kapcsolat eredménye.

Ez a funkció mit jelent Önnek és mit jelenthet a közösségünk számára?

Fontosnak tartom, hogy a kormányprogramban komoly célok vannak. A legfontosabb cél a kisebbségi törvény megalkotása, de benne van egy nemzeti kisebbségek ügyeit kezelő hivatal létrehozása is. Benne szerepel a kettős állampolgárság rendszerének a részleges liberalizációja. Tartalmazza azt is, miszerint megvizsgálják, lehetne-e Nagyszombat és Nyitra megyében a magyar nyelv is hivatalos. Bízom benne, hogy lesz módom ezeknek a témáknak a kidolgozásában és végrehajtásában részt vállalni. Meglátjuk, mit sikerül belőle kihoznunk.

Az utóbbi napokban többet találkoztak, jobban megismerhette. Milyenek a benyomásai az új miniszterelnökről?

Magyar ügyekben ennyire nyitott szlovák politikussal még nem találkoztam. A kormányzás ideje alatt tudjuk igazán megtapasztalni, hogy ez a szellemi nyitottság milyen konkrét eredményeket hoz majd. Meg tudom erősíteni azt, hogy szereti a szokatlan helyzeteket és a szokatlan megoldásokat. Vállalja a kockázatot.

Minek köszönhető az, hogy így a bizalmába fogadta Önt?

Már 2014 óta kapcsolatban vagyunk, amikor Bárdos Gyula indult a köztársaságielnök-választáson, s ő felajánlotta az OĽANO támogatását az aláírásgyűjtésben. Azóta kapcsolatban maradtunk, akkor is, amikor a pártja 5% alatt volt. S már abban az időben is kíváncsi volt a véleményre, s én is kerestem, amikor szerettük volna, hogy valamit vállaljon fel az OĽANO. Ennek a hat év alatt kialakult párbeszédnek, emberi kapcsolatnak lett most egy politikai tőkéje, azzal, hogy ő miniszterelnök lett. A politikában ez nagyon fontos, az önzetlen emberi kapcsolattartásból alakul ki ez a megalapozott politikai együttműködés.

Mit szólnak ehhez a politikai tőkéhez a párttársai?

Nem folyt erről eddig különösebb vita vagy beszélgetés. Gondolom, hogy ez majd az Országos Tanács szombati ülésén szintén szóba kerül.