A nyaralás költségeit az euró árfolyamának alakulása is befolyásolhatja

A nyári vakáció során a kiadások mértékét jelentősen befolyásolhatja az euró árfolyama. Az idei szezonban a turisták például Törökországban kedvezőbben vásárolhatnak, miközben az egzotikus ázsiai úti célokban drágább lehet a költekezés. Az euró számos valutával szemben erősödött, ami a szlovákiai (és általában az euróövezeti) utazók számára kedvezőbb árakat jelenthet az üzemanyag, a vásárlások vagy a szállás tekintetében — derül ki a ČSOB elemzéséből.

Az elmúlt években a szlovák turisták a legtöbbet Ausztriában költöttek bankkártyás fizetés során, ezt követte Horvátország, Csehország, Olaszország és Magyarország. Ugyanakkor a leggyakrabban Csehországban használták a kártyájukat, majd Ausztriában és Horvátországban. A legtöbb kártyás tranzakció Lengyelországban, Görögországban és Franciaországban is jelentős arányt képviselt.

A tavalyi nyár során egy átlagos kártyás vásárlás összege Csehországban 24 euró volt, Ausztriában 35 euró, Horvátországban 41 euró, Magyarországon 25 euró, Franciaországban 37 euró, míg Görögországban 34 euró.

A szlovák (és euróval fizető) nyaralók idén Csehországban is spórolhatnak, mivel az euró enyhén, 0,30%-kal erősödött a cseh koronához képest, így egy euróért valamivel több koronát kapnak, mint tavaly. Még jelentősebb a megtakarítás Magyarországon, ahol az euró árfolyama 15,33%-kal nőtt, így most egy euróért 403 forint jár. Törökországban is előnyösebb a helyzet: az euró a tavalyi nyárhoz képest 27,44%-kal erősödött a török lírával szemben.

Aki az Egyesült Államokba készül, szintén jól járhat: az euró az amerikai dollárral szemben 30,40%-kal erősödött. Ezzel szemben Ázsiában, például Thaiföldön és Japánban gyengült az euró helyzete, így ott drágábbak lehetnek a kiadások.

A bank egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy a külföldről hazahozott készpénzt célszerű előre megtervezni, és ellenőrizni, hogy az adott devizát vissza lehet-e váltani euróra.

„Bizonyos valuták Szlovákiában egyáltalán nem válthatók vissza, sem bankokban, sem pénzváltóknál. A Szlovák Nemzeti Bank pedig egyáltalán nem végez pénzváltási tevékenységet”

— figyelmeztetett a ČSOB.

BN/Felvidék.ma/TASR