A szlovák határátkelőkön és azok közvetlen közelében ma 14 órától holnap 15 óráig rendőrségi biztonsági akcióra kerül sor. Ennek keretén belül a rendőrség ellenőrizni fogja a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) járványügyi intézkedéseinek betartását és tájékoztatja az utazókat a visszatérésük utáni kötelességeikről.

Emellett felmérik a személyek és gépjárművek mozgását is, derül ki a belügyminisztérium tájékoztatásából. „Az akció célja, hogy felmérjük, milyen mértékben teljesítik a Közegészségügyi Hivatal intézkedéseiből adódó kötelességeiket azok a személyek, akik olyan országokból térnek vissza Szlovákiába, melyek járványügyi szempontból nem minősülnek biztonságosnak, továbbá, hogy az utazni szándékozók figyelmét felhívjuk a hazatérésük utáni kötelességeikre” – olvasható a belügyi tárca tájékoztatásában.

A véletlenszerű ellenőrzés ugyanakkor felméri a személyek és gépjárművek mozgását is a határokon, annak érdekében, hogy az esetleges további járványügyi intézkedések (szigorítások) arányosak és célravezetőek legyenek.

A rendőri akcióra, melyről a szomszédos országok belügyi szerveit is értesítették, a járványügyi válságstáb döntése alapján kerül sor, közölte a minisztérium. Minderre már Igor Matovič kormányfő is utalt a tegnapi sajtótájékoztatója során, ahogy azt is jelezte, hogy hétfőn, július 13-án az újonnan regisztrált fertőzések számának megugrása miatt ismét ülésezik a válságstáb és a kormány is.

