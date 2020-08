A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Az ifjú Sámuelt az Úr elhívja szolgálatába, gyermek- és ifjúsági ház lesz Nagymegyeren, szeptemberben nyitja meg kapuját a somorjai Kiskakas bölcsőde és óvoda.

Az ifjú Sámuel, akit az édesanyja, Anna az Úr szolgálatára ajánlott fel még gyermekkorában, Éli főpap felügyelete alatt nevelkedett a Silói sátorban. Kedves volt az emberek és az Úr előtt. Egy éjszaka azonban Sámuel meghallotta, hogy valaki szólítja. Először Éli sem jön rá, de másodszor már sejti, hogy az Úr az. Hogy miért és milyen üzenetet ad át az Úr Sámuelnek, arról Hozák Viktor szőlőskei lelkipásztor szól a hallgatóknak.

Nagymegyeren megújul a templom melletti, korábban gyülekezeti alkalmak megtartására szolgáló épület, amely új nevet is kap: gyermek- és ifjúsági ház. A szükséges beavatkozások és szépítési munkálatok a Bethlen Gábor Alap támogatásának és a gyülekezeti adakozásnak köszönhetően a nyári hónapokban kezdődtek el, s a tervek szerint augusztus közepén már be is fejeződnek, hogy átadhassák rendeltetésének. Szuhay György lelkipásztor avat be a részletekbe.

Mintegy tíz hónap leforgása alatt épült fel Somorján a Kiskakas református bölcsőde és óvoda a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében a magyar tannyelvű Corvin Mátyás Alapiskola szomszédságában. Az oktatási-nevelési intézményt augusztus 30-án adják át rendeltetésének, s a tervek szerint szeptemberben pedig a beiratkozási eredmény alapján telt házzal kezdhetik meg az új tanévet. Nyitás előtt György András lelkipásztorral jártuk körbe az épületet.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya