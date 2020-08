Az egykori Hont vármegye központi adminisztratív épülete, a jelenlegi ipolysági városháza fokozatosan megszépült. A monumentális építmény külső homlokzata mellett a belső terek részleges felújítására került sor az elmúlt hetekben. A város főterének nyugati oldalán lévő járdát térkövekkel burkolták, s az egykori megyeháza környezetében dísznövényzet kiültetésére is sor került augusztus első hetében.

„Minden évben körülbelül százezer euró értékben javítunk út- és járdaszakaszokat városunk területén. Idén a főtér nyugati részén lévő járdák térkövesítésére került sor” – nyilatkozta a Felvidék.ma kérdésére Štefan Gregor, Ipolyság polgármestere. A város központi terének környezetét fokozatosan újították meg. Az aszfaltréteggel fedett járdákat térkövekkel borították. Már csupán a városházától észak felé haladó járdaszakaszon volt aszfaltréteg.

Az elmúlt két hétben itt folytatták a munkálatokat.

Az üzletek előtti parkoló mentén húzódó járda mellett kis zöldfelületet alakítottak ki, ide dísznövényzetet ültettek. Emellett a parkoló északi fele és a városháza északi oldalszárnya közé tucatnyi fát telepítettek.

A 18. századból származó, barokk oszlopon elhelyezett Szűzanya-szobor körüli téren már korábban is végeztek parkosítást. A különféle boltoknak helyet adó úgynevezett Šahanka épülete előtt az elmúlt években szépítették meg a környezetet. Rendezték a növényzetet, a romos kerítést eltávolították. Ezáltal a főtér északi és nyugati oldala is megújult, s dísznövényzettel gazdagodott.

A főtér domináns épülete az egykori megyeháza, melyet a 19. század közepén emeltek. A hatalmas alapterületű épület a lehetőségekhez mérten fokozatosan megszépült.

Az impozáns épület megérdemli a figyelmet és a törődést – jegyezte meg a polgármester.

Az elmúlt évtizedben különféle források felhasználásával megújult a városháza főhomlokzata, valamint a déli oldalszárny homlokzata. Emellett az összes nyílászárót kicserélték, az ablakok külső üvege dupla, ezáltal jobban szigetelt.

„Mivel műemléképület, minden felújítási tevékenységet egyeztetni kell a műemlékvédelmi hivatal szakembereivel” – jegyezte meg a város első embere. Mindez lassítja a munkálatokat, s a felújítást is megdrágítja.

A külső felújítás mellett ügyeltek a belső terek megújítására is. A színházteremben új burkolatot kapott a színpad, s mindehhez egy korszerű öltöző is járul. Az épület oldalszárnyában is történtek változások. Az itteni folyosók is új burkolatot kaptak, s megújultak az illemhelyek.

A tavasz második felében a főépület lépcsőházában folytatták a munkálatokat. A baloldali lépcsőfeljáró márványlapjai megsüllyedtek, életveszélyessé váltak. A lépcsőfelújításra 15 ezer eurós támogatást kaptak. A megsüllyedt lépcső helyreállítása mellett a lépcső alatti illemhelyek is megújultak.

A felső szint jobboldali szárnyának folyosóján kicserélték a több évtizede használt szőnyegpadlót, s részben az ezen az épületszárnyon lévő osztályok padlózatát is lecserélték.

A tervekkel kapcsolatban a polgármester kifejtette: mindenképpen szeretnék folytatni a munkálatokat, hiszen a városháza felújítása az ipolyságiakat és az ide látogatókat szolgálja. „A jövő generációi számára újítjuk fel az épületet, az elődeink által ránk hagyott örökség megőrzése fontos feladatunk” – állapította meg Gregor.

A felújítások pozitív visszhangot keltettek a lakosság körében, bár többen sokallották a költségeket. A városközpont szépülésének azonban örülnek a helyiek.

Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy alig pár nappal a kis dísznövénysziget kialakítása után egy figyelmetlen autóvezető behajtott a virágok közé.