Idei harmadik számához érkezett a Királyhelmeci Nézetek, amely az előző számhoz hasonlóan még mindig csak a világhálón olvasható. A 14 oldalas, kétnyelvű lap részletesen beszámol a kisváros elmúlt hónapjainak eseményeiről, a lapszámban előtérbe kerülnek a város tehetségei, s több érdekes beszélgetést is olvashatunk.

Új díjat alapított az önkormányzat, amelyet első alkalommal a Királyhelmeci Szakközépiskola vehetett át a városi hivatal épülete előtt elhelyezett vörös, szív alakú tároló létrehozásáért. A műanyag kupakok gyűjtésére alkalmas tároló segítségével és persze a helyiek hozzájárulásával jótékonysági akciókat támogathat ezentúl a város.

Újabb szakaszához érkezett Királyhelmecen a szennyvízcsatorna-hálózat építése, melynek keretében az elmúlt időszakban a Kelet-szlovákiai Vízművek egy több mint 15 millió eurós beruházást valósított meg. A város tavaly decemberben sikeresen pályázott a Hunyadi utcai alapiskola épületének felújítására. A támogatás összegéből a Helmeczy Mihály Alapiskola nyílászáróinak – összesen 169 ablak és ajtó – cseréje valósulhat meg.

A koronavírus miatt elmaradt az idei szüreti ünnepség, helyette viszont augusztusban Helmeci Napok fantázianevet viselő rendezvénysorozatot szerveztek, amely révén néhány nap erejéig megpróbáltak kárpótolni a lakosokat. A koronavírus-járvány ideje alatt a területfejlesztési és vagyongazdálkodási osztály munkatársai is megváltozott körülmények mellett dolgoznak. „Idén több fejlesztés is befejeződik, ám néhány elképzelés megvalósítására még várni kell” – olvashatjuk a Királyhelmeci Városi Hivatal területfejlesztési és vagyongazdálkodási osztályának vezetőjével, Iveta Sabakovával készült interjúban.

„Látható eredménye van a bodrogközi megyei képviselők munkájának” – tudjuk meg a négyéves ciklus első felét értékelő beszélgetésből (Pataky Károly megyei alelnök, Želinský József, Pandy Péter, Sačko Géza, Horváth József). Ahogy már megszokhattuk, a Mátyás Hudák Katalin által szerkesztett lapban ezúttal is elolvashatják a helyi oktatási intézmények beszámolóit, beszámolnak az új tanév elindításáról, s közli a lap az elsős osztályok tablóképét is.

A nyári rendezvények közül olvashatnak a Királyi Bakchiádéról, Kopasz Viktor, Molnár Gabriella és Bánhegyi István András, a királyhelmeci kicsi „Piccaso” kiállításáról, a Csatrangos Országos Népzenei Fesztiválról, a Zenei kavalkád a köztereken címet viselő akcióról, amelyen fellépett Horváth Charlie is. A Szlovákiai Magyar Iskolák XX. Országos Tanévnyitó Ünnepségén, Szepsiben két királyhelmeci pedagógus, Bodnár Ibolya és Kanócz Katalin is elismerést vehetett át, míg a Budapesten frissen végzett színművész, Dino Benjámin a Máthé Erzsi Alapítvány díját vehette át, valamint Nemecsek Ernő szerepét a Pál utcai fiúk előadásban, a Vígszínházban, amelynek ősztől a társulati tagja lett.

A királyhelmeci rapper, Latócky László, aki street art művészként is egyre sikeresebb, a napokban mutatta be az első albumát, s arról is beszámol a lap, hogy dobogós lett a Királyhelmeci Gimnázium a Határtalanul versenyen. Köszöntik a lapban a 90 éves Bajus Olgát is.