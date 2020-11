Igorunk mint a nyuszit a varázskalapból, karácsony előttre újra előhúzta a tömeges tesztelés ötletét, téve ezt annak ellenére, hogy a járványügyi szakemberek is felhívták a figyelmet annak értelmetlenségére. Kormányfőnket azonban, az alaptermészetéhez híven ez cseppet sem zavarja, szerinte Szlovákia a tömeges teszteléssel feltalálta a spanyolviaszt és megindult a világhírnév felé.

Mindezt azzal a mesével is próbálja a megerősíteni, mellyel a napokban a Facebook népét ámította. Az általa tálalt történet szerint egy ismeretlen angol számról hívták és mit tesz a skót whisky, a vonal túlsó végén

Tony Blair, az Egyesült Királyság jelenleg nyugdíjas éveit morzsolgató korábbi miniszterelnöke jelentkezett be, azzal, hogy rendkívüli módon felkeltette az érdeklődését a szlovákiai tömeges tesztelés projektje.

Igorunk szerint rendkívül izgalmas és hosszú beszélgetést folytatott egy érdekes emberrel. Tegyük gyorsan hozzá, mivel nem valószínű, hogy Blair a szlovákiai tesztelés rendkívül tanulságos tapasztalatai kedvéért megtanult volna nagyszombati szlovákul (miután a térkép alapján sikerült tisztáznia, hogy nem Szlovéniáról, hanem Szlovákiáról van szó), ez a felettébb érdekfeszítő és magas szakmai színvonalú eszmecsere bizonyára angolul folyt, ami miniszterelnökünk immár kipróbált és „jól bevált” angoltudásának ismeretében ugyebár (lásd: Can I go one time, next time? Yeah? Či nie?… No dobre, dám to asi kratšie…) tényleg nagyon tanulságos beszélgetés lehetett Blair számára, remélhetőleg győzte jegyzetelni a lényeget.

Ha Igorunk formában volt, talán még azt is sikerült tisztázni, hogy tömeges tesztelésről és nem tömegpusztító fegyverekről van szó Szlovákiában…

(Némi magyarázatképpen: Blair 2003-ban nagy segítséget nyújtott George Bushnak az iraki invázió lebonyolításához. Nemsokára a háborút pártolók egyik legfőbb figurájává vált. Blairék azért támadták meg Irakot, mivel úgy vélték, hogy az ország tömegpusztító fegyverek előállítását tűzte ki célul. Ennek következtében a brit szárazföldi haderő egyharmadát vitték Irakba, az ország lerohanásának segítésére. Mikor a háború után nyilvánvalóvá vált, hogy Iraknak nem volt tömegpusztító fegyvere, a Pinocchio szerepét alakító Blair vizsgálóbizottság elé került. Ha jól meggondoljuk, a füllentős mesefigurával meg is van a közös pont…)

Igorunk tehát kimerítő magyarázatot adott a nyugdíjas kollégának a tömeges tesztelés mikéntjére vonatkozóan, feltehetően különös tekintettel arra a nem elhanyagolható tényre, miként lehet egy ország népét egy önkéntes tesztelésen való részvételre önkényesen kényszeríteni és hogyan léphet elő egyszemélyes intézménnyé, mindenhez (is) értő járványügyi szakemberré egy eredeti foglalkozását tekintve médiavállalkozó.

Utólag belegondolva tényleg tanulságos beszélgetés lehetett Blair számára, ha netán a politikába való visszatérésről álmodozna, s egy eget rengető ötlettel akarna berobbanni két ötórai tea között a szigetország fásult mindennapjaiba. Annyira, hogy ha – tegyük fel – ez a beszélgetés netán mégse jött volna létre, érdemes lenne sürgősen felhívnia a tudakozót és kikérni Igorunk számát.

Aki nem mellesleg azzal az ömlengéssel zárja ezt a nem mindennapi bejegyzést, hogy felfigyeltek Szlovákiára a világban, méghozzá szerencsére már nem az elrabolt vietnámival, vagy a rendőrség által csomagba rejtett robbanóanyaggal, esetleg a maffia által irányított rendőrséggel, netán a maffia kiszolgálójaként működő speciális ügyésszel, vagy a bírósági ítéleteket áruló államtitkárral, vagy a maffiózó kormányfő mellett dolgozó szeretőjével, de még csak nem is az újságíró és menyasszonya meggyilkolásával kapcsolatban (lásd: fejezetcímek Szlovákia történetéből), hanem egy merész és sikeres projekttel. A gyengébbek kedvéért jegyezzük meg, ez lenne az országos tesztelés… Természetesen Igorunknak hála, bár ezt, tekintettel indokolatlan szerénységére, ezúttal nem tette hozzá.