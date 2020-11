(Figyelem: az írás helyenként szarkazmust tartalmaz!)

2020 a koronakrízissel írja be magát a történelemkönyvek hasábjaira, a felvidéki politikatörténet szaktankönyvében ugyanakkor hosszú fejezetet kap majd valószínűleg az a „Benny Hill Show” is, amit pártjaink műveltek ebben az évben (is).

A pártalapítás az új módi

Ha egy Müller Cili néni-féle frázissal szeretnénk a helyzetet kifejezni, akkor azt mondanánk, hogy csak az alapítson pártot a Felvidéken, aki valóban pártot akar alapítani, hiszen mára az új felvidéki hobbi a pártalapítás lett. Igaz, ez a trend korábban sem volt ismeretlen fogalom vidékeinken. De nézzük csak a mániákus pártalapítási kényszer kialakulásának genezisét!

1. 2007

A sort a mára közmegvetés tárgyává méltán váló Bugár Béla kezdte, amikor nem volt képes elviselni a leváltását.

2. 2013

A sors furcsa fintora, hogy pár évvel később közvetetten ugyancsak ő folytatta a pártalapítási hullámot, amikor megbízta pár kellően tehetségtelen pribékjét, hogy alapítsanak egy árnyékpártot két évtizeddel korábbi elődpárjához hasonló néven (MKDM).

Bugár csak azzal nem számolt, hogy olyan ügyetlenekre sikerült bíznia a feladatot, akik még a 10 ezer aláírást se tudták összegyűjteni, ezért inkább vett nekik egyet és átnevezték MKDSZ-re. A júdási narratíva az volt, hogy az új pártra azért van szükség, hogy egyesítsék a másik kettőt. Már akkor se értettük ezt a logikát, de olyan nyilvánvaló volt a kilógó lóláb, hogy a lőtéri kutya se vette őket komolyan, nem is sikerült a 0,01%-tól messzebbre rugaszkodniuk. 2015-ben felütötte a fejét egy újabb pártalapítási próbálkozás Somogyi Szilárd, korábbi SaS-es parlamenti képviselő részéről Mi Magunk Mozgalom néven. A formáció végül nem alakult párttá és 2016-ban az MKP listáján kapott helyet.

3. 2019

El nem hiszik, de a sorban harmadik pártalapításnak is van köze BB-hez, igaz ismét nem közvetlenül, hanem közvetett módon. Ez az alapítás akkor jött létre, amikor elmérgesedett a viszonya korábbi hű cinkosával, Simon Zsolttal. Simon is az egyesülést tűzte zászlajára, de igazából mindenki tisztában volt vele, hogy csak a Bugár elleni bosszú motiválja az egészet, így ellenségem ellensége a szövetségesem alapon egy kis vargabetűvel ugyan, de közvetett módon csak visszatért az anyapártjához és a 2020-as választást már annak szövetségében folytatta le.

4. 2020

A legnagyobb bűvésztrükköt viszont minden kétséget kizáróan csak ezután mutatták be. Láttunk már sok mindent a politikában, sőt, tisztában vagyunk azzal az örök igazsággal is, hogy a politikában bármi elképzelhető, sőt annak az ellenkezője is. De egy pártot bepalizni, hogy gyűjtsenek aláírásokat egy konkurens párt létrehozására, hogy az később zsarolhassa létrehozóját, na ez még minket is meglepett. Persze a hivatalos retorika szerint az összefogásra gyűjtötték az aláírásokat, amit nevükbe is becsempésztek, és csak egyszeri, ideiglenes választási pártnak, de végül mégse ez történt… ki gondolta volna. Ugyanakkor meg kell hagyni, hogy míg az előző két pártalapítási próbálkozáskor a legtöbben átláttak a szitán, ennél ügyesebb volt a produkciós iroda és sok mindenkivel sikerült megetetni szándékaik tisztaságát. Mindenki magára vessen, aki elhitte.

Némi ütemkéséssel aztán volt egy nagyon hasonló koncepció és névválasztású kezdeményezés is Új Egység Mozgalom néven, ám az Összefogásból okulva ezt már nem sikerült a sorok között becsempészni és a struktúrájuk sem volt elég körmönfont hozzá, hogy ilyen mutatványokat bemutassanak.

Még, még, még! Ennyi nem elég!

Nos, valahol itt tartunk jelenleg. Bőszen folynak a nagy tárgyalások, hogy hogyan egyesítsék a két domináns pártot, plusz a kisebb, de annál mohóbb és alattomosabb futottak még kategóriás tényezőket. A hivatalos kommüniké szerint a tárgyalásokat azért az MKP, a Most-Híd és a mérhetetlen támogatottságú Összefogás párt folytatja, mert a kialakult egyezségbe szorítják majd bele a másik két (vagy akármennyi) formációt.

Ám arról immár döntés született, hogy… dobpergés… létrehoznak egy hatodik pártot is a biztonság kedvéért és majd abba tuszkolnak bele mindenkit, hogy ez legyen a választási párt pártjának a non plus ultra pártja.

Nem késő még további pártokat alakítani! Hozzon létre egyet Ön is!

Amíg viszont ez nem történik meg, nincs késő, hogy újabb pártok alakuljanak. Amennyiben szeretne Ön, kedves Olvasó is helyet kapni a tárgyalóasztaloknál, esetleg szeretné helyzetbe hozni magát, itt az alkalom, hogy ezt megtegye. Nem kell mást tennie, mint újabb és újabb pártot (vagy akár többet is) alapítania. Ezzel aztán Ön is kedvére zsarolhatja későbbi, potenciális partnereit. Ne késlekedjen! Követeljen aránytalanul több helyet, befolyást és pozíciót magának és barátainak. Persze csak abban az esetben, ha ők nem alakítanak külön pártot. Hiszen miért ne lehetne mindenkinek saját pártja? Miért ne lehetne a felvidéki az ezer párt népe?

Természetesen amennyiben lehetőségei nem teszik lehetővé a 10 ezer aláírás összegyűjtését, akkor sincs veszve semmi! Ebben az esetben nyugodtan forduljon az MKP-hoz vagy a Csemadokhoz, akiknek a struktúrái biztosan szívesen segítenek ebben, vagy ha nincs elég bőr a képén és jobban szereti a materiális megoldásokat, akkor elég kérvényt benyújtani a Most-Híd oligarcháihoz, hogy vásároljanak Önnek is egyet. A Felvidéken igenis mindenkit megillet a saját párt joga, így lehet csak valódi pürrhoszi győzelmet aratni.