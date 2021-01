Lévárt apró falu a Nagyrőcei járásban, mindössze nyolcvan-nyolcvanöt lakossal, de gyönyörű természeti környezetben és jó példája annak, hogy egy félreeső helyen is lehet élhető környezetet, a jelen követelményeinek megfelelő lakóhelyet teremteni. Halász Márta polgármester asszony harminckét éve áll a település élén, bőven van mondanivalója arról, miként lett, ugyan emberfeletti küzdelemmel, de megvalósítva a legtöbb terve, amelyet maga és a képviselőtestület a falu érdekében vállalt.

A munka, a fejlesztés a múlt évben sem állt le, a járványhelyzet miatt ugyan olykor nehézkesebben ment, de most, az új év elején jóleső érzéssel állapíthatják meg, hogy ismét gyarapodott, fejlődött a község.

„Befejeztük a kultúrház tetőszerkezetének az átépítését és az épület szigetelését. Szerettem volna ott, a tetőtérben egy olyan közösségi helyiséget kialakítani, ahol a gyerekek, fiatalok számára számítógépek állnak rendelkezésre, no meg egy-két szobát berendezni a hozzánk látogatóknak. Ez a terv még várat magára, de a fő, hogy kész a tetőszerkezet, nem ázik be az épület. Elkészült a ravatalozó is, amely ugyancsak fontos volt, hiszen így kellő méltósággal, tisztes körülmények között búcsúzhatunk el halottainktól. A tűzoltószertár felújítása szintén megvalósult, a tetőrészbe egy kis harang is került, föléje még tervezünk egy védőburkot” – mondta a polgármester asszony.

Tervek és feladatok még az új évre is maradtak. A falu az évek során új arculatot kapott, már előzőleg megújult a központi rész, a főtér a gyönyörű turulszoborral, de az utakra még ráférne az aszfaltozás, meg kell oldani a közvilágítást, a hangosbemondó üzemelését és a polgármesteri iroda fűtését.

A helyi viszonyokhoz képest gazdag anyaggal rendelkező tájházat közel húsz éve rendezték be és nyitották meg, arra is fontos lenne a festés, a gémeskútra és a kinti ülőkékre a felújítás. Tavasszal már valószínűleg sor kerülhet a település díszpolgára, Ujváry Zoltán professzor mellszobrának felavatására.

A falu életével és a további feladatokkal kapcsolatosan szóba került a közelgő népszámlálás lebonyolítása is.

A polgármester asszony kifejtette, hogy előzetes meglátása szerint egy pár család kivételével a falu valamennyi lakója vállalva nemzetiségét, magyarnak vallja magát. A legutóbbi alkalommal, tíz évvel ezelőtt példamutató eredményt értek el, és a parlamentben elismerő oklevelet kaptak nemzetiségük vállalásáért.

„Ez egy fontos megmérettetés lesz és bízom benne, hogy nemcsak a mi községünk, hanem az egész régió és a Felvidék helytáll. Nekem ez személy szerint is nagyon fontos, hiszen az egész életemet arra tettem fel, hogy segítsem megőrizni a hagyományainkat, a kultúránkat, mindazt az örökséget, amit kaptunk, ennek pedig legfőbb biztosítéka a nemzetiségünk megtartása” – fogalmazott Halász Márta.

Elmondta azt is, hogy van egy jövőbeli nagy álma is, amelyet még szeretne megvalósítani. Hiszen vallja, hogy az álmokból lesznek az elképzelések, azokból a tervek és csak az embereken múlik, hogy a tervek megvalósuljanak.

Úgy véli, községük ideális hely a vidéki, a falusi turizmus beindítására. Már pár jele mutatkozik is az ezzel összefüggő vállalkozások megszületésének. Egy tornaljai fiatalember megvásárolta a falu egyik portáját, ott fokozatosan fazekasmúzeumot alakít ki, néhányan már felvásárolták a megüresedett házakat is, amelyek alkalmasak lesznek szálláshelyeknek, kis panzióknak. Az utóbbi időben öt szép régi házat felújítottak, ez bizonyítéka annak, hogy valami elkezdődött ebben az irányban, és szintén tervben van egy kis vendégház megvalósítása. Lévártot mindig vendégszerető népek lakták, van miből tanulni az utódoknak, a finom népi ételek receptjeit is ráörökítették a maiakra, a tájházon, az alakuló fazekasmúzeumon kívül a környező szép vidék is vonzó lehet az idelátogatóknak. És példáját vihetnék máshová is annak, hogy mindent lehet, csak akarni kell.

„Ebben látom a falu jövőjét, hiszen a falusi turizmus, a vendégek mozgást hozhatnak a faluba, ugyanakkor az ilyen vállalkozások munkahelyeket, munkalehetőségeket teremthetnek a helyieknek. Mindig előre kell tekinteni, még a legválságosabb helyzetben sem szabad kétségbe esni, hitünket veszteni, a gömöri ember pedig ilyen. Ha teszünk a terveinkért, azok beváltják a reményeinket”

– zárta beszélgetésünket a lévárti polgármester asszony.