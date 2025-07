Szlovákia jól kezelte a száj- és körömfájás okozta helyzetet. Ezt a nemzetközi intézmények, köztük az Európai Bizottság is leszögezte – mondta a szerdai, a száj- és körömfájásról szóló munkaértekezlet után tartott sajtótájékoztatón Peter Pellegrini köztársasági elnök.

Pellegrini nagyra értékelte az ebben az ügyben a nyilvánossággal folytatott kommunikációt. Elmondta, hogy

az országnak pontosan kidolgozott terve van arra, hogyan kell eljárni, ha felüti a fejét a száj- és körömfájás.

Emlékeztetett arra, hogy több mint 8500 állatot kellett likvidálni. Az államfő kiemelte például a tűzoltó- és mentőszolgálat munkáját, amely sokféle feladatot elvégzett, egyebek között a speciális konténerek szállítását. „A speciális berendezésekkel biztonságosan el tudták szállítani a tetemeket” – tette hozzá.

Az elnök köszönetet mondott a Pénzügyi Igazgatóságnak is, amiért segítettek a határátkelők ellenőrzésénél, és sokakat megakadályoztak abban, hogy megszegjék az előírásokat, de bűncselekményeket is lelepleztek. A rendőrség munkájáról is elismerően beszélt a köztársasági elnök.

„Ha az illetékes minisztériumok és állami szervek nem úgy reagáltak volna, ahogyan, akkor hatalmas, visszafordíthatatlan károk keletkeztek volna, olyanok, amilyeneket el sem tudunk képzelni”

– fogalmazott az elnök, és hozzátette, az állami szervek és a biztonsági erők lépései helyesek voltak.

Pellegrini szerint amennyire csak lehetséges volt, sikerült megakadályozni a száj- és körömfájás terjedését, és minimalizálni a károkat. Pellegrini hozzátette, a válsághelyzet kezeléséből tanult az ország, és bebizonyosodott, hogy az állami szervek képesek megküzdeni az ilyen helyzetekkel.

TASR/Felvidék.ma