Aki polgármesterként szívén viseli a faluja sorsát és vállán viszi a település terheit, annak mindig, de most különösen képletesen szólva százfelé kell szakadnia. Amikor Zupko Tamással, Vezekény polgármesterével a beszélgetésünket egyeztettük, akkor is több ügy intézésével foglalkozott.

Be kellett biztosítani a vírustesztelés lebonyolítását, online testületi ülést szervezett a képviselőkkel és várta, mennyire mozdul előre a beadványuk a kulturális és környezetvédelmi minisztérium pályázatainak meghosszabbítása érdekében.

Minden feladat fontos, ez utóbbi különösen, hiszen a legtöbb elképzelésüket pályázatokból, támogatásokból tudják megvalósítani. Ebben az ügyben pedig a többi település és polgármester érdekeit is felvállalták.

„A minisztériumok decemberben írták ki a pályázatokat, a határidőt pedig február 5-ében határozták meg. Ilyen rövid időn alatt lehetetlenség, főleg a jelenlegi helyzetben kidolgozni a pályázatokat, szakembert szerezni a tervdokumentáció elkészítéséhez, árajánlatot megállapítani, szerződéseket kötni. Ezért aztán az MKP és a Híd néhány képviselőjével, polgármesterekkel készítettünk egy beadványt, amelyet eljuttattunk a minisztériumokhoz és most várjuk a választ, de még inkább a megoldást ebben a kérdésben” – hangsúlyozta a polgármester.

Az 1150 lakosú település élén két éve áll Zupko Tamás, bár nem tősgyökeres vezekényi, de már magáénak érzi a falut, és amit lehet megtesz a fejlődésért, gyarapodásért.

Különösen annak örül, hogy a fiatalok is jól érzik magukat a faluban. A tizenkét éve épült 44 bérlakás legtöbbjébe fiatalok költöztek, akik java része itt is maradt, ha ki is költöztek a bérlakásokból, a községben vásároltak házakat. Ez aztán a kisiskolájuk létszámán is megmutatkozik, a Karácsony Ildikó igazgatónő irányításával működő tanintézményt 2018-ban mindössze 7 gyerek látogatta, ma már 21-en vannak. A negyedik osztály után részben Tallóson, de az utóbbi időben inkább Hidaskürtön folytatják a tanulást.

„A Bethlen Gábor Alapítványtól lehetőséget kaptunk egy kisbusz vásárlására, ennek majd nagy hasznát vesszük, mert a gyerekeket iskolába, kirándulni szállíthatjuk. A színjátszó-csoportunk tagjai pedig ezzel utazhatnak a fellépésekre, fesztiválokra. Vezekényi Görbe Tükör elnevezésű csoportunkra ugyancsak joggal lehetünk büszkék. Ez még az a klasszikus csapat, ahol mindent magunk teszünk, írjuk a szövegeket, rendezzük a színpadot, szervezzük az előadásokat. A témákat az életből, a környezetünkből vesszük, és a nézők különösen vevők erre a fajta szórakoztatásra. De a szakmai megmérettetéseken is helytállunk, hiszen 2015-ben Szepsiben, az Egressy Béni Színjátszó Fesztiválon fődíjasok lettünk” – fogalmazott.

A rendkívüli helyzet ellenére tavaly is sok mindent sikerült megvalósítaniuk. Mint a polgármester kifejtette, terveik mindig vannak bőven, figyelnek a lehetőségekre, a pályázatokra, mert ha valamit el akarnak érni, csak ez az út létezik.

Tavaly felújították a tűzoltószertárat, az önkéntes tűzoltók ugyanis megérdemlik az odafigyelést, a falu biztonsága szempontjából pedig létfontosságú a munkájuk.

Néhány éve felújították az óvodát, tavaly pedig sikerült az óvodai konyhát korszerűsíteni. Ugyancsak megoldották a bérlakások szennyvíz-elvezető rendszerének felújítását, amelyre már nagy szükség volt.

A Nagyszombat megyei önkormányzat és Berényi József hozzájárulásával valamennyi iskolás részére táblagépeket vásároltak, így nem gond a távoktatásban való részvétel egyetlen gyerek számára sem.

Biztosítani tudták a vírusjárvány miatt minden közintézmény fertőtlenítését, eleget tudtak tenni a járványügyi intézkedéseknek.

Amit viszont a polgármester és a falu lakói is sajnálnak, hogy elmaradtak a kulturális rendezvények, az ünnepségek, minden olyan összejövetel, amelyet a lakosok mindig nagyon vártak.

A megye kríziskezelő alapján kívül pályáztak az Interreg keretében meghirdetett pályázatokra is. Ezeknek köszönhetően tervezhetnek a jövőre is.

Ahogy a járványhelyzet, az intézkedések és rendelkezések engedik, no meg az időjárás, hozzálátnak a járdák felújításához. Elképzeléseik között szerepel a kerékpárút megvalósítása és terveik között szerepel egy tanösvény kialakítása is. Ez a jövőben alapja lehet a falusi turizmus beindításának.

A volt óvodaépület, valamikori kúria felújításával is vannak elképzeléseik. Ott működik az idősek klubja, az ifjúság részére szintén van ott egy berendezett helyiség és egy tornaterem. Ezeket minden igényt kielégítően, a lakosság követelményeinek megfelelően szeretnék korszerűsíteni.

A közelgő népszámlálás témáját sem kerülhettük ki Zupko Tamással. Elmondta, hogy községük lakosságának 75 százaléka magyar nemzetiségűnek vallja magát, és egész felvidéki közösségünk szempontjából sem mindegy, hogy az idei népszámlálási mutatók miként alakulnak.

Mivel a település minden lakosára odafigyelnek, így azokra az idősekre is, akik kevésbé vagy egyáltalán nem járatosak a technika világában, a számítógép használatában, ezért azt tervezték, hogy a polgármesteri hivatalban egy számítógépet működtetnek majd, ahol a népszámlálási kérdőíveket bárki, akár segítséggel is kitöltheti.

A járványhelyzet azonban sok mindent kétségessé tesz, ezért ebben az ügyben várakozó álláspontra helyezkedtek.

Rendkívüli napokat élünk, minden a pillanatnyi döntésektől függ.

Egy azonban biztos, ebben az évben is lesz feladata bőven Vezekény polgármesterének és a képviselő-testületnek.

Bíznak benne, hogy javul a helyzet, most a napokban náluk is megvalósul a szűrés, tavasszal pedig elkezdődhetnek a betervezett munkálatok.

Tovább szépülhet a falu, még élhetőbb lehet a környezet és a lakosok elégedetten állapíthatják meg, hogy jó ott élni.