Szlovákia hamarosan házi használatra alkalmas vírusteszteket vásárol. Tudvalevő, hogy jelenleg két módja van a COVID-19 vírussal történt fertőzés kiszűrésének. Az egyik a gyors és olcsó antigénteszt, a másik az érzékenyebb PCR-teszt, amely a legkisebb mennyiségű vírus jelenlétét is kimutatja a szervezetben. Léteznek azonban egyéb szűrési módszerek is, és olyanok is, amelyek akár otthon is elvégezhetők.

Igor Matovič kormányfő egyik januári sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Szlovákia házi szűrésre alkalmas teszteket vásárol. Ezek az orrból vett váladék, törlet szűrésére való, csupán két centiméteres pálcikák, amellyel akár egy gyerek is elbánik.

Marek Krajčí egészségügyi miniszter a vZdravotnícstve.sk hírportálon kifejtette, hogy az Állami Tartalékalapnál már kérvényezte is a tesztek beszerzését.

„Ha ezeket a teszteket megkapjuk, majd döntünk róla, milyen módon használjuk fel” – nyilatkozta a tárcavezető.

Marek Krajčí szerint a teszteket elsősorban az iskolák alsó tagozatos tanulóinál alkalmazhatnák.

„Ugyanakkor szeretnénk megegyezni a gyártókkal, hogy engedélyezzék a tesztek házi használatát is, mert így az emberek saját maguk elvégezhetnék a szűrést”- tette hozzá a miniszter.

Boris Klempa, a Szlovák Tudományos Akadémia Orvos-Mikrobiológiai Intézetének munkatársa elmondta, hogy az ilyen tesztnek az lenne a célja, hogy kimutassa, az adott időpontban az egyén fertőzött-e, de ezek az úgynevezett házi tesztek nem helyettesíthetik a rutin szűréseket.

Katarína Naďová járványügyi szakember szintén azt hangsúlyozza, hogy még mindig a legmegbízhatóbb a PCR-teszt, amellyel hitelesen kimutatható a szervezetben megtapadt vírustelep. Szerinte éppen ezeket a vírustelepeket kell a szervezetben felfedezni, mert ha ezek intenzitása alacsony, felesleges karanténban tartani a pácienst, viszont, ha magas, akkor körültekintő kezelést igényel.

Az egészségügyi miniszter elismerte, hogy a házi tesztekkel elvégzett szűréseket nem tudják beszámítani a statisztikákba, és ezek elvégzésénél fontos lesz az emberek egyéni felelőssége.

A házi tesztelés azok számára lesz jó megoldás, akik valamilyen okból rendszeresen tesztelésre szorulnak, vagy olyan személyekkel vannak kapcsolatban, akik maguk is fertőzöttek. Alkalmas lehet akkor is, ha a családtagok idős hozzátartozóikat kívánják meglátogatni, és biztosak akarnak lenni, hogy nem jelentenek számukra semmiféle veszélyt.

Michael Mína, az amerikai Harvard járványügyi szakembere a házi tesztek nagy szorgalmazója, elsősorban azért, mert olcsók, millió számra lehet gyártani, az emberek pedig, ha szükségét érzik, bárhol bármikor letesztelhetik saját magukat.

Éppen az alacsony ára és a könnyű alkalmazás miatt ezek a tesztek valószínűleg nálunk is közkedveltek lesznek, de a szakemberek hangsúlyozzák, hogy az antigén- és PCR-tesztet nem helyettesítik.

Az Országos Gyógyszerellenőrző Hivatal ezért felhívja a figyelmet, hogy a tesztelést még mindig a legjobb szakemberre bízni, és amíg nem vagyunk biztosak a házi teszt megfelelő alkalmazásában, akár hamis negatív vagy pozitív eredmény kimutatása is fennállhat. A hivatal ezt azokra a tesztekre értelmezi, amelyeket jelenleg különféle weboldalakon kínálnak, és megjegyzik, hogy a gyógyszertárakban árusított tesztek sem ajánlottak a nagyközönség, a laikusok számára.

(BM/Felvidék.ma/webnoviny.sk)