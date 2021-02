Az érsekújvári kórházban január 7-én adták be az első koronavírus elleni oltást, akkor az egészségügyi dolgozók kapták meg. Szerdától azonban már az érsekújvári kórházat is hivatalosan az oltási központok közé sorolták be. Tehát a lakosság a regisztrációs portálon bejelentkezhetnek az oltás igénylésére.

„A múlt hét végéig 1250 egészségügyi dolgozó kapta meg a vakcinát Érsekújvár, Nagysurány és Párkány körzetéből. Az egészségügyisek örömmel éltek a lehetőséggel, és már a második adag vakcinát is megkapták” – mondta Ján Baček, a kórház szóvivője.

Két ajándékozónak köszönhetően, akik fagyasztót ajánlottak fel a kórháznak, amelyben tárolható az oltóanyag, felgyorsulhatott az oltási folyamat. „Eddig az érdeklődők száma alapján hetente egyszer kértük az egészségügyi minisztériumot a megfelelő mennyiségű oltóanyag kiszállítására. Ezután érkezett meg hozzánk a vakcina, majd a felolvasztás után öt napig felhasználhattuk. A felajánlott fagyasztók által most már lehetővé válik, hogy több oltóanyagot tároljunk és így több lakost is beolthatunk” – jelentette be a szóvivő.

Az oltóközpontot a kórház épületének földszintjén a rehabilitációs részlegen alakították ki. A kezdeti szakaszban naponta 75 embert oltanak be, és reggel 8 órától délután 14 óráig működnek majd.

„Február 15-től a napi kapacitást már 270 adag oltóanyag beadására emeljük és egészen 17 óráig tart majd az oltás. Az egészségügyi minisztérium rendelkezése értelmében lehetőségünk lesz egy tartalékos jegyzék kialakítására is, hogy kik lesznek a tartalékos beoltottak, azt egyénileg döntjük el. Erre regisztrálni a kórház weboldalán levő online formanyomtatványon lehet. Feltétel, hogy miután kiértesítették az illetőket az oltásra, azoknak 30 percen belül jelentkezni kell az oltóhelyen,csak így kaphatják meg a felmaradt oltóanyagot” – hangsúlyozta Ján Baček.

A város különös gonddal viseltetik az idős lakosság iránt. A település mintegy 8000 nyugdíjas lakója számára bebiztosította az FFP2-es reszpirátorokat.

A nyugdíjasok fokozatosan kapják meg postaládájukban az ingyen kiszállított 2 védőmaszkot. Ezekre azoknak a nyugdíjasoknak van igényük, akik tavaly december 31-ig betöltötték 65. életévüket. Ezenkívül a város biztosítja a nyugdíjasoknak a bevásárlás és gyógyszerek házhoz szállítását, a tesztelésekhez a személyi asszisztenseket és további igényelt szolgáltatásokat is a leginkább veszélyeztetett idősek számára.

