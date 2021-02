Szlovákia-szerte lassan ismét benépesülnek az iskolák, miközben mindannyiunk érdeke és célja a gyermekek egészségének védelme, főleg most, járvány idején. Ezzel összefüggésben, tekintettel a tavasz közeledtére, felmerült, hogy egyes helyeken visszatérnének az iskolakertek létesítésének, fenntartásának gyakorlatához.

A szakemberek szerint ez több szempontból is hasznos lenne. Az austini The University of Texas kutatói megállapították, hogy azok a gyerekek, akik az iskolában megismerkednek a kertészkedéssel, több zöldséget fogyasztanak. Tizenhat iskolában végeztek felmérést, ahol iskolai zöldségeskertet létesítettek, s a zöldségekről, az egészséges táplálkozásról és főzésről a gyerekek és a szülők körében is felvilágosítást végeztek. Főleg azokra az iskolákra összpontosítottak, ahol a tanulók nagyobb számban kaptak ingyenesen, vagy kedvezményes áron ebédet.

Minden oktatási létesítményt egy éven keresztül kísértek figyelemmel. Megállapították, hogy azok a tanulók, akik kivették a részüket a kerti munkákból, valamint részt vettek az egészséges táplálkozással, főzéssel kapcsolatos órákon, naponta átlagosan félszer több zöldséget fogyasztottak, mint a program indítása előtt.

Az eredményeket az International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity hasábjain tették közzé. A kutatást vezető Jaimie Davis elmondta, hogy sok családban nagy a kockázata a gyermekkori elhízásnak és az ezzel összefüggő egészségügyi problémáknak.

A táplálkozásszakértő hangsúlyozta ezeknek a projekteknek a jelentőségét.

„Megismertetni a gyerekekkel, honnan származik, miből készül az ételük, hogyan lehet az alapanyagot megtermeszteni és elkészíteni, kulcsfontosságúnak számít táplálkozási szokásaink megváltoztatása szempontjából“ – magyarázta.

A felmérésbe több mint 3000 gyermeket vontak be az alapiskolák 3-5. évfolyamaiból. Vizsgálták a testsúlyukat, a testtömeg-indexüket és a várnyomásukat is. A kilenc hónapon át tartó megfigyelés során nem tapasztaltak statisztikai szempontból jelentős változásokat a megfigyelt területeken. A munkacsoport azonban kijelentette, hogy egyeseknek a napi zöldségfogyasztás fent említett mértékben történő emelkedése kis változásnak számíthat, ám a gyerekeknél a fokozott zöldségfogyasztás jelentősége, pozitív hatása a későbbiekben nyilvánul meg.

„A táplálkozási, életviteli szokások tartós megváltoztatása igényes feladat. Az egészségügyi hatások, például a vérnyomás terén, később nyilvánulnak meg“ – fejtette ki Davis.

Arra a tényre is felhívták a figyelmet, hogy megelőző kutatások szerint a fokozott zöldség- és gyümölcsfogyasztás egészségünk javára válik és csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések, a kettes típusú diabétesz és bizonyos fajta daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. A zöldség- és gyümölcsfogyasztás szerepet játszhat a felnőttek testsúlycsökkenésében is. A szakemberek arra is rámutattak, hogy sok gyermek első ízben fogyasztott egyes zöldségfajtákat.

„A szülők érdeklődtek, hogyan vettük rá a gyerekeket, hogy megegyék például a kelkáposztát. Elmondtuk, hogy maguk termesztették, majd megtanulták, milyen egészséges ételeket készíthetnek belőle, s közben megszerették“ – árulták el.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny.sk)