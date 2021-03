Harminc éve hunyt el Alpár Gitta, a világhírű magyar származású opera-operetténekesnő. Tiboldi Mária színésznő 1989-ben Hölgy rózsaszínben című önálló estjével tisztelgett nagy pályatársa emléke előtt. Őt idézem.

„Alpár Gitta nemcsak világhírű operaénekes, hanem az operettek királynője is volt. Az ünnepelt koloratúrszoprán az operai karrierjét váltotta fel az operettel, ahol szintén fergeteges sikerekben volt része. Pályája példa arra, hogy az operett, egy nagyon hangigényes műfaj, az exponált magasságok képzett énekest követelnek.

Alpár itthon, 1924-ben a Magyar Királyi Operaházban Lakmé szerepében debütált, majd a Rigoletto Gildáját alakította. Még ebben az évben az operett műfajában is bemutatkozott, Schubert-Berté Három a kislány című daljátékában szerepelt a Király Színházban, s ez a produkció az igazi ismertséget, a közönség szeretetét is meghozta számára.

Az 1930-as években jutott pályája csúcsára: a berlini Metropol Theater előadásai Alpár Gittának már a világhírnevet jelentették.

Állandó partnere Richard Tauber volt élete végéig, akivel számos Lehár ősbemutatót vittek együtt sikerre. A Díva Ábrahám Pál Bál a Savoyban operettjéből készített filmben is főszerepet játszott 1935-ben. A mozit Székely István rendezte, stáblistáján Alpár mellett Bársony Rózsi, Dénes Oszkár neve is szerepel. A Montmartre-i ibolya című, 1931-ben készült német filmben is ő volt a főhős, partnerét a szintén operai gyökerekkel rendelkező Karl Jöken alakította.

Miklós Tibor író-rendező 1989-ben Hölgy rózsaszínben címmel írt nekem Alpár Gitta életéről egy remek darabot. Az idősödő művésznő, vagy, ahogy nevezték ’Ladyin Pink’ egy újságírónak meséli el regénybeillő pályáját. Szívszorító perceket is átélhettem a közönséggel, a nagy énekesnő emberi tragédiáját jelentette, amikor kiutasították származása miatt Berlinből.

A színművet Szentendrén, a Nosztalgia kávéház gyönyörű udvarában mutattuk be, a díszleteket és a jelmezemet barátaim rózsaszínűre varázsolták. Az előadás közönségsikert aratott, s számomra is emlékezetes volt, mivel előadóesten először énekeltem operarészletet: Giacomo Puccini Manon Lescaut operájának híres Ékszeráriáját szőttük be a történetbe, de Verdi Traviatájából is elhangzott részlet. Az operettet többek között Millöcker Dubarry című műve képviselte.

A bemutató sikere nyomán izraeli vendégszereplésre is meghívtak. A bemutatót Jeruzsálemben rendezték, majd Tel-Avivban és Haifában léptem fel. A többségében magyarokból álló közönség nagyon örült, hogy Alpár Gitta nevét visszahoztam a zenei köztudatba, hiszen gyakran elfeledkezünk legnagyobb művészeinkről.”

(Csermák Zoltán/Felvidék.ma)