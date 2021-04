2020 tavaszán indult útjára, majd a következő év tavaszán, 2021. márciusában készült el a diaporáma, de nevezhetjük rövidfilmnek vagy videónak is, melyen egy dal hallható, verssel, fotókkal illusztrálva. Az alkotás címe: Érintés.

A világhálón elérhető mű alkotóit, külön-külön már jól ismeri a felvidéki közönség. Ők név szerint: M. Nagy László, a fényképezés és a szociofotók nagymestere, Balla Igor zeneszerző, Lantos Borbély Katalin énekesnő és Farnbauer Péter zenész, hangmérnök.

„Nagyon régen foglalkoztat a magány. Könnyű annak egyedül lenni, akinek van valakije, mert olykor jó egyedül lenni, ha utána van kihez visszamenni. A magány fogalma nálam az özvegységet jelenti. Bár ott van a család, de a társ elvesztése az nagyon nehéz lehet, főleg idős embereknél” – vallja az ötletgazda, M. Nagy László.

Hogy miért a Balaton a videó helyszíne, erre a kérdésre így válaszolt: „Ott fogalmazódott meg bennem, hogy ezt meg kell írni, ott ért el az a bizonyos impulzus, miután meghallgattam egy magányos asszony életének történetét, amire azt mondtam: hiszen ez egy regény.

Megfogta a karomat és azt mondta: „Köszönöm, hogy meghallgattál, ezt így, még soha senkinek nem mondtam el.” Erről szól a vers második sora: a szűk mólón megtalált egy kéz. A Balaton mellett pattant ki a szikra, amiből megszületett a vers, amit papírra vetettem és csiszolgattam.

Tudni kell, hogy Karel Gott egyik ismert dalának sorai szerint írtam, és ezt el is énekeltem Budapesten a Balassi Klubban, ami nagyon tetszett a hallgatóságnak, elmondom, nem az éneklésem, hanem az, amit előadtam. Ekkor jött az ötlet, hogy ez a szöveg megérdemelne egy eredeti, saját zenét.”

László ekkor kereste meg Balla Igort, a felvidéki zenevilág neves képviselőjét, aki elvállalta a vers megzenésítését. A verset „csiszolatlan gyémántnak” titulálta és közös megegyezéssel a szövegen változtatva, pozitív érzéseket közvetítő dalként került a stúdióba.

Balla Igor, az egykori Pigmeus zenekar vezetője, a több mint tíz éve nagy népszerűségnek örvendő Kobold zenekar alapítója és vezetője szerint a nagyszerű csapatmunka hozta meg a dal sikerét, melyről így vall:

„Az Érintés egy vízparti dal, ezért volt fontos, hogy a zene emlékeztessen a hullámzásra, a víz lüktetésére. Ezért változtattam a rímeken László beleegyezésével, mivel a zene és a szöveg összhangja páros rímeket kívánt. Ilyen alkotókkal szeretek együttműködni, mint László, Katica és Péter.

Kövesdi Károllyal is közös megbeszélés alapján történik a versei megzenésítése, könnyen megszületik a színvonal, amikor van oda-vissza csatolódás. Így volt ez most is. Lantos Borbély Katalinnal, több alkalommal dolgoztunk együtt, ő kitűnően megoldja a produceri utasításokat és a saját ötleteit is beleviszi az alkotásba. Itt is ez történt, és megvalósította a szirénhangokat, ami felidézi, ahogy az emlékek felsejlenek. Sokat dolgozott együtt a csapat, míg Farnbauer Péter hangmérnök komáromi stúdiójában felvételre került az alkotás.”

Arra a kérdésre, hogy milyen korosztálynak szól a mű, és milyen besorolást kap, Igor ezt válaszolta: „A dal, ebben a modern hangszerelésben, gondolatilag és zeneileg is minden korosztályt megszólít. Az első hangszerelést elvetettük, mert az a klasszikus big-beat zenei stílust képviselte. A második verzió került a stúdióba, ami dinamikus hangszerelésű zenével szólítja meg a hallgatóságot.

Elmondhatom, hogy a vers, a megzenésítéssel egy önálló dal lett, a fotókkal keretezve pedig egy diaporám-klipp, ezáltal vált egyedi alkotássá. Számomra nagyon jelentős az is, hogy a dal, zongorakísérettel a legszebb, mert így marad meg őszinte vallomásként az intimitása. Biztos vagyok abban, hogy a jövőben, a koncerteken, ilyen formában hallhatja majd a közönség.

Lantos Borbély Katalin, énekesnő, zenész, előadóművész, szintén elfogadta a felkérést. Őt, a Kicsi Hang együttes tagjaként ismerte meg a közönség az országjáró koncertek során az elmúlt huszonegy év folyamán. Újabban, a For You énekegyüttes tagjaként, az acapella stílusban működő vokálban, szintén megcsillogtatja tehetségét. A művésznő, a dallal kapcsolatos kérdésre így válaszolt:

„Igorral már volt több együttműködésem és mikor e dal kapcsán megkért, hogy színesítsem a hangommal, nagyon örültem. A dal megtetszett már az első hallásra, szólamokat és vokál vonalakat találgattam ki hozzá, ami a stúdióban meg is valósult. Jómagam már két éve pop-éneklést tanulok, igyekeztem ebből a tudásból is meríteni, de az angyali magas hangok sem maradhattak el, amiből a hallgatóság talán rögtön tudja, hogy én vagyok, hiszen így ismer a felvidéki magyarság. Bízom benne, hogy a dal sokakhoz eljut, és egyszer kaphat egy szép videóklipet is, akár a Balaton partján.”

A film Biczó Anna, Oázis című versével indul, ezzel is jelezve a dal megálmodójának üzenetét, hiszen M. Nagy László, oázisnak szánta az alkotást. „ Amikor a vándor elfárad, betér egy oázisba, hogy testének megnyugvást nyerjen” – ezzel az üzenettel kezdődik a videó.

A vers szerzője, M. Nagy László baráti körének amatőr költője, a Budapesten élő Biczó Anna, portálunknak így nyilatkozott: „M. Nagy László rendkívül tehetséges ember. Amihez hozzáér, arannyá változik. Tükrözik ezt a fotói, a magát adó humoros videói.

A fotók szinte megszólalnak, üzenetet sugallanak az emberiség felé, legyenek azok bármilyen témakörűek. Engem megfognak, rabságba ejtenek, agyforgató módon versírásra késztetnek. Így született meg az Oázis című versem is. Közben László megírta az Érintés című versét, melynek dallamossága, mondandója megérintett. A szerző dúdolgatva tovább gondolta azt, egészen a megzenésítésig, hogy elérje célját: vele felébreszteni, kimozdítani a megrekedt, a maguk búskomor komfortzónájába bezárkózott, bármi okból egyedül élő magányos szíveket.

Egyedül is szép az élet, de tenni kell érte s kibontakozni abban, amiben jól érezzük magunkat. Miközben Balla Igor a vers megzenésítésével foglalkozott, László meglepett egy új hírrel: az Oázis című versemet beillesztette nyitóüzenetként a videóklipbe. Amatőr versíróként zavarban voltam, de most az összhatást látva nagyon örülök, hogy együtt dolgozhattam a remek csapattal. Tizenhárom éve özvegyként igyekszem az élet szépségét megtalálni, jelen lenni ott, ahol jól érzem magamat, többek között, mint amatőr versíró, amelyre buzdítom embertársaimat is.”

Miként az elmúlt időszakban mindent beárnyékolt a vírus okozta zárlat, így történt az Érintés című dallal is.

„Az elképzelés más volt, de a lezárások miatt nem utazhattam. Szerettem volna sok stúdiófelvételt, fényekkel, hangszerekkel, de ez az álom meghiúsult. Más változatot kellett meglovagolni, fotóimmal egyesíteni az alkotást. Ekkor válogatni kezdtem az archívumomból. A régi képek mellé újak is készültek ebből a célból, így vettem körbe fotóimmal a dalt” – mondta M. Nagy László.

A megjelenés (a világhálón YouTube, Facebook) óta egyre népszerűbb a dal, és a rádióban is bemutatásra került. A szerzők bíznak abban, hogy igazi „oázisként” sok embernek nyújt lelki vigaszt és feltöltődést. Érintést, miként a címe is sugallja, hisz a pszichológusok szerint a hétköznapi stresszoldás egyik alapvető formája, maga az érintés. Ebben segít a „mi dalunk.”

Az 5.52 perces film hangfelvétele a FAMBI Stúdióban készült és a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)