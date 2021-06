Lassan normalizálódik a helyzet Füleken is, ahol immár a hagyományokat követve nyolc oldalon, 3700 példányban minden háztartásba eljutott a Füleki Hírlap májusi száma, amely elérhető online is. Június hetedikéig megtehetik jelöléseiket az idei városi díjakra is.

A koronavírus-járvány miatt nem a pedagógusnapon, hanem pár hónappal később a városi hivatal esketőtermében került sor az idei Comenius-emlékplakettek átadására, amelyet 2021-ben Bodor Angelika (a Művészeti Alapiskola tanárnője) és Ferenc Izolda (a II. Koháry István Alapiskola tanárnője) vehettek át.

Dubovská Silvia, a Tanügyi Hivatal vezetője mondott köszönetet az idei különös tanév levezényléséért: „Ez az év komplikáltabb volt, mint az eddigiek. A tanítóknak meg kellett küzdeniük a távoktatással. Itt szeretném megköszönni mindenkinek a járvány ideje alatt kifejtett tevékenységét és erőn felül nyújtott teljesítményét. Kívánok minden pedagógusnak jó egészséget és további sok sikert a tanári pályán”.

A lap tájékoztatja az olvasókat a képviselő-testület április végi üléséről, megtudhatjuk, hogy néhány héttel ezelőtt a petíciós bizottság kérelmet juttatott el az illetékes szervekhez a Novohrad-Nógrád Geopark területén található Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet természeti örökségének megóvása céljából, de nem túl derűlátóak a petíció jövőjét illetően.

A városi kertészet számára elindult a főszezon, Tóth Tibor igazgató elárulta: „A dolgozók növénytelepítéssel és -szaporítással, valamint a kiültetett növények ápolásával foglalkoznak. Az ágyásokba minden évben hagymás növényeket és saját palántákat ültetnek. Összességében kertészeink évente hozzávetőlegesen 12 000 növényről gondoskodnak.”

Új kiállítással jelentkezett a füleki Városi Honismereti Múzeum is, amelynek témája a második világháború haditechnikája és harci járművei, melyek Péter Tibor helyi modellező makettjei révén kerülnek bemutatásra. A tárlat augusztus hatodikáig látogatható. Július 2-án és 3-án (péntek-szombat) a megszokott helyen, a múzeumudvaron kerül sor az UDVart Fesztivál idei évfolyamára, amelynek vendégei közül emeljük ki Bandor Évát, Juhász Katalint, a Pressburger Saxophone Quartet-et, a performensz Rokkót, a Gólem Színházat, valamint a Pázsit, a Lóci Játszik, a Nat Osborn Band, az Ivan & the Parazol és az Orquesta La Mecánica bandákat.

Folytatja a lap a közismert rovatait is. A Művészsarok Ardamica Zorán irodalmárt, zenészt, pedagógust, a Kevésbé ismert tények a városunk múltjából című rovat Wesselényi Ferenc várkapitányt mutatja be, míg a Szabadidős lehetőségek Fülek környékén rovat a környék legmagasabb csúcsára, a 725 m magas Karancsra kalauzolja el az olvasót. Beszámol a Füleki Hírlap a Mocsáry Lajos Alapiskola, a II. Koháry István Alapiskola, Gimnázium és a Szakközépiskola újdonságairól is.

Június 7-ig várják a jelöléseket a Fülek tiszteletbeli polgára és Fülek Város Díjára, amelyeket a városházán adhatnak le személyesen vagy postai úton (Városháza u. 26., 986 01 Fülek).