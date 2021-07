Az UDVart multikulturális összművészeti fesztivál, mely művészileg igényes, és nyitott a különböző kultúrák felé. A rendezvényt ötödik alkalommal valósítja meg a Füleki Városi Művelődési Központ.

2021-ben a járványügyi rendeletek miatt az UDVart fesztivál kofferbe kerül, mely július 2-án és 3-án nyílik ki. Miért a koffer? A rendezvény mind tartalmilag, mind időben redukálódik. A szervezők kénytelenek voltak teljesen kihagyni a kísérőprogramokat (workshopok, alkotóműhelyek, gyerekprogramok, sport- és egyéb csoportos aktivitások), melyeket a járványügyi óvintézkedések nem engednek meg, a harmadik napot pedig el kellett törölniük. A kétnapos rendezvény műsorai színpadhoz és nézőtérhez kötöttek, így a korábban megszokott szabad mozgás helyett most kijelölt területekre korlátozódik a fesztivál. Ezért kapta idén a rendezvény az UDVart KOFFERBEN nevet. Cserébe a látogatók nagyszerű programok részesei lehetnek, mely a határon átnyúló, miskolci partnerekkel való együttműködésnek, az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program – Kisprojekt Alap által támogatott RETOUR projektnek is köszönhető. S hogy mi lesz a kofferben?

A Kisebbségi Kulturális Alap és a Művészeti Alap támogatásának köszönhetően a LITERAtúra – Párbeszédek című programsorozat két rendezvénye is megvalósul a fesztiválon. Olyan kötetek kerülnek bemutatásra, melyek szlovák és magyar nyelven is megjelentek – a Samko Tále: Könyv a temetőről, illetve a Volt egyszer egy kiadó… című kiadványok. A vendégek között is lesznek szlovákok és magyarok, ezért nekik és a közönségnek is biztosítva lesz a szinkrontolmácsolás. Az irodalmi beszélgetéseken olyan neves alkotókkal, művészekkel és irodalomszervezőkkel találkozhat a közönség, mint Szigeti László, Beke Zsolt, Rudolf Chmel, Gazdag József, Daniela Kapitáňová, Mészáros Tünde, Mag Gabriella, Juhász Katalin, Marosz Sebestyén és Bandor Éva.

A komolyzenei koncert vendége idén a pozsonyi Pressburg Saxophone Quartet. Klasszikus zenei repertoárjukban Bach vagy Mozart mellett Suchoň és Dvořák műveinek feldolgozásai is szerepelnek, de a kvartett otthon mozog a ragtime és a hotjazz műfajokban is. A fúvósnégyes tagjai az 1930-as évek elejéről származó eredeti, restaurált hangszereken játszanak.

Nem hiányozhat az UDVartról a jazz sem, melyet idén két formáció is megszólaltat. Az egyik a fesztiválon immár törzsvendégnek számító Pázsit zenekar, melynek tagjai frissdiplomás jazz-zenészek, s nemcsak fiatal tehetségek, hanem „helyiek” is, a szomszédos Losonchoz kötődnek. A másik banda, a Nat Osborn Band messziről, az Amerikai Egyesült Államokból érkezik, s lengyelországi zenészekkel kiegészülve lép majd az UDVart közönsége elé.

Különleges produkciónak ígérkezik az UDVarton már korábban is szereplő Marchell dobshow-ja, vagy a Vertigo csoport ledfény-showja, melyet akrobatikus táncosok mutatnak be. A művészi megnyilatkozások különleges formáit kedvelőknek Juhász Rokkó performansza szintén igazi ínyencség lesz.

A színházművészet terén ezúttal a zsidó kultúrába tekinthetnek be a látogatók. A Gólem Színház Lefitymálva című vígjátéka több díjjal és elismeréssel is dicsekedhet. A komédia a zsidókat ugyanúgy nem kíméli, mint az antiszemitákat. A fergeteges vígjáték egyik kérdése: Mit tegyen két gázóra-leolvasó, amikor zsidókhoz csenget be…?

A fesztivál magyar nyelvű látogatói a füleki származású Laboda Róbert legújabb, még megjelenés előtt álló KarantÉN-napló című kötetébe hallgathatnak bele, melyből maga a szerző olvas fel részleteket.

Az UDVart sportrendezvényének szánták a szervezők a kamakupát, mely egy elfelejtett, majd újraélesztett kislabdás csapatjáték füleki bajnoksága lett volna. A járvány a rendezvény megtartását nem tette lehetővé, de a játékot felkutató és köztudatba visszahelyező miskolci Észak-Keleti Átjáró Egyesület filmvetítéssel egybekötve ismerteti meg az érdeklődőkkel a kamát.

Az esti nagykoncertek között mindenki megtalálhatja a kedvére valót: a magyar közönség körében rajongásig szeretett Lóci játszik zenekar könnyedebb műfaját jól ellensúlyozza az erőteljesebb stílust képviselő Ivan & The Parazol, mely országhatárokat nem ismerő koncertet ad, s megmutatja, hogyan játsszák most a rock’n’rollt. Az egész fesztivált igazi latin-karibi zene zárja majd, melyet a Spanyolországban élő, kubai zenészekből álló Orquesta la Mecánica hoz el az UDVartra.

A fesztivál ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött. Ajánlott az előzetes regisztráció, mivel a rendezvényen a járványügyi előírások értelmében csak korlátozott számú látogató tartózkodhat.

REGISZTRÁLNI a következő linken lehet:

https://forms.gle/XWDQ8ZfJnXHNSvFJ7

A PROGRAM itt érhető el:

https://udvartfestival.com/sk/program-sk/

INFO:

www.udvartfestival.com

www.facebook.com/udvartfest/

www.instagram.com/udvart/

twitter.com/udvart

Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

Partnerek:

Füleki Vármúzeum

BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség (Miskolc)

Észak-Keleti Átjáró Egyesület (Miskolc)

A rendezvényt támogatták:

Kisebbségi Kulturális Alap

Művészeti Alap

Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program – Kisprojekt Alap

(Városi Művelődési Központ, Fülek közleménye/Felvidék.ma)