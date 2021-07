Párkány, ez az általában csendes város az év folyamán éli a maga nyugodt már-már unalmas életét. Nyaranként azonban felpezsdül az élet, most pedig azt érezzük, hogy ez a nyár más…

Az emberek a járvány okozta intézkedések lazítása után egy szabadabb életre vágytak. Ez érezhető mindenütt. A sétáló utcán lévő kávézók, falatozók utcai teraszokat nyitottak, amelyek esténként megtelnek emberekkel.

A városi művelődési központ is sokrétű programokkal szolgál. Színes és színvonalas műsorokkal várják a hazai és vendég közönséget. Van közöttük magyar és szlovák program, de természetesen a magyar műsorok dominálnak.

Nem maradnak el az igényesebb komolyzenei bemutatók sem, a Little Shymphony vonósegyüttes filmzenéket és világslágereket ad elő egyórás fellépésük során.

Zsapka Attila platánfák alatti koncertje ugyancsak nagy sikert aratott. A For You Accapella együttes fellépése pedig különös hangulatot teremtett a zsúfolásig megtelt téren. E zenei műfajt talán kevesebben ismerik. Egy honlapról ez az ismertető olvasható a műfajról: Az „a capella”, hangszeres kíséret nélküli kórusmű. (a szó eredete szerint valójában inkább templomi elődadásmódra utal, ám a zenetörténészek régóta harcosan vitáznak arról, hogy vajon ez valóban mindennemű hangszer mellőzését jelentette, vagy inkább azt, hogy a hangszeren kíséretként az énekszólamot játszották, annak mintegy megerősítéseként).”

Az énekesek tehát hangszerek nélkül, csak énekhangjukra és tudásukra támaszkodnak, s így adják elő a dalokat. Az ilyen előadásmód különös színezetet ad a dallamoknak, egyedivé teszi a dalokat. Most, hogy a valóságos dolgok egyre inkább előtérbe kerülnek, az a capella is mindinkább hódít.

Az igényes műfajt egy kedves öttagú kórus képviselte a forró nyári estén. Számunkra igen kellemes meglepetés volt, hogy az egyetlen magyar tagja az a kiváló hazai énekesünk, akinek tehetségét már megismerhettük a Kicsi Hang együttesben, Lantos Borbély Katalin magyarul mutatta be és vezette végig műsorukat. S ami csodálatos volt, hogy szlovák társaival együtt adták elő az angol, cseh, szlovák világslágereken kívül a legnépszerűbb magyar számokat is, mint a „Most múlik pontosan..” címűt.

Az öttagú együttesből áradt a szeretet, az örömérzés. A vastaps és a közös refrének éneklése mellett táncra is perdültek kicsik és nagyok.

Hogyan is kezdődött minden és kik ők? A For You énekegyüttesnek öt fiatal tagja van, akik úgy döntöttek hangszerek használata nélkül populáris hazai és külföldi slágereket szólaltatnak meg a capella stílusban. Zömében Szlovákiában és Magyarországon énekelnek, de kapnak meghívást Ausztriába és Csehországba is. Rendszeresen koncerteznek fesztiválokon és kulturális rendezvényeken. Az együttes több önálló albumot jelentetett meg, videóklippjeiket pedig a YouTube segítségével juttatják el közönségükhöz. Van köztük kántor, kórustag, diák, karnagy.

S ami külön csodálatos, hogy éppen L. Borbély Katalin megszerettette velük a magyarokat, amit a párkányi fellépésükön is tapasztaltunk.

A következő hónap további igen tartalmas programokat ígér a város lakóinak, turistáknak egyaránt, köztük egyházi koncerteket is. Érdemes ellátogatni az esti programokra, vagy akár a gyerekműsorokra is.