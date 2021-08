A vendéglátóipari egységekbe hétfőtől, azaz augusztus 16-tól már nem lesz olyan egyszerű a belépés, mint eddig. Az újonnan elfogadott Covid-automata szabályai szerint a vendéglátóipari egységek tulajdonosai maguk dönthetik el, milyen szabályok szerint működnek, például, hogy csak a beoltottakat, vagy a teszteredménnyel rendelkezőket, illetve a betegségen átesett vendégeket fogadják.

De határozhatnak úgy is, hogy mindenkit fogadnak, megkülönböztetés nélkül, ebben az esetben azonban a legszigorúbb korlátozásokkal kell szembesülniük. Például a kilenc narancsszínű besorolású járásban ebben az esetben csak a teraszokon szolgálhatnak ki, s ott is maximum 10 vendéget.

A választott üzemelési módot azonban nem kell sehová sem jelenteniük, viszont biztosítaniuk kell, hogy a vendéglátóipari létesítményben jól látható helyen ki legyen függesztve, milyen szabályok szerint működnek, miközben a feltételeket menet közben változtathatják is.

A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy például munkanapokon kiszolgálnak mindenkit, míg hétvégén csak a beoltottakat. Ezért mindenképp érdemes előre tájékozódnunk arról, hogy az általunk felkeresni kívánt létesítményben milyen szabályok érvényesek. Az előrejelzések szerint azonban a legtöbb létesítmény mindenkit fogad majd, de mindenképp fel kell készülni a Covid-igazolványok, vagy a tesztek, illetve a betegség leküzdéséről szóló igazolások ellenőrzésére is.

Amennyiben ugyanis a vendéglátóipari létesítmények üzemeltetői úgy döntenek, hogy csak a beoltottakat, tesztelteket és a betegségen átesetteket fogadják, joguk van ennek ellenőrzésére, tehát kérhetik az elektronikus vagy a nyomtatott igazolást.

Sok üzemeltető viszont úgy véli, hogy ezáltal még a megmaradt kevés vendégét is elveszítheti, hiszen sokkal kevesebben járnak ezekbe a létesítményekbe, mint a járványt megelőzően.

A másik gondot maga az ellenőrzés okozza, várhatóan ugyanis a tulajdonosok nem fogják ellenőrizni a személyi okmányokat, csak az igazolásokat, így viszont nem lehet tudni, hogy az illető valóban a saját igazolását mutatja be. Ez érvényes az oltási és tesztelési igazolások QR-kódjai esetében is. A mobil alkalmazáshoz ugyanis elég egy beoltott személy Covid-igazolványának fényképe is, ezért csak az embereken múlik, hogyan tartják be ezeket az intézkedéseket.

A vendéglátóipari létesítmények tulajdonosainak azonban nincs mitől tartaniuk, az ő feladatuk csak az ellenőrzés lesz, nem az, hogy meggyőződjenek az említett dokumentumok hitelességéről. Ezért a vendégnek kell vállalnia a felelősséget, ha hamis, illetve más személyre szóló igazolást mutat fel. A hitelességről a rendőrség győződhet meg, mely a rendelet megszegése esetén 1000 eurós bírságot is kiszabhat.

Közigazgatási eljárás keretén belül ez az összeg akár 1659 euró is lehet, s ha jogi személyt, vagy vállalkozót érnek a rendelet megszegésén, a bírság 20 ezer euróig terjedhet.

Maguknak a létesítményeknek nincs gondjuk az új szabályokkal, csak az idő rövidségével, ami a rendelkezésükre áll a gyakorlatba történő bevezetésre, melyre legalább egy hét halasztást kértek. Mivel a minisztérium még nem reagált a kérésükre, az új szabályok a jelek szerint már hétfőn életbe lépnek.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny.sk)