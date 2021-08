Augusztus a rendezvények jegyében zajlik Füleken, így a Füleki Hírlap napokban megjelent új lapszáma is felhívja a figyelmet az előttünk álló hónap legfontosabb rendezvényeire. De természetesen nem hiányozhatnak a beszámolók a júliusi rendezvényekről, s új rovatot is indítottak. A lap 3 700 példányban jelent meg, s azt minden háztartásba ingyenesen juttatják el, de az érdeklődők elolvashatják online is.

Fülek tavaly ünnepelte (volna) első írásos említésének 7775. évfordulóját, s a Palóc Napok is jubilált volna. A koronavírus miatt a rendezvények nagyrészt elmaradtak, így azokat egyéves késéssel augusztus 12. és 15. között pótolják majd, míg a hónap utolsó hétvégéjén a Várlak Fesztivál várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Mindkét rendezvény részletes programját megtalálják a lapban.

Olvashatunk a Füleki Hírlap júliusi számában az önkormányzat új terveiről, így megtudhatjuk, hogy a város a bérházak közötti közterület teljes felújítását tervezi; a város a helyi ifjúsággal karöltve gördeszkaparkot szeretne építeni; a város vezetősége a Világbank szakértőivel tárgyalt, s azt is megtudhatjuk, hogy mobil oltópontot hoztak létre Füleken is, ahol júliusban több száz embert oltottak be.

Júliusban folytatódtak a felújítási munkák a várban, s újabb részeket nyitottak meg a látogatók előtt. Részletes beszámolót olvashatnak az önkormányzat június 24-én tartott üléséről, míg képriportban számolnak be az idei UDVart Fesztiválról. A Művészsarok rovatban Laboda Róbert költőt mutatják be, a Kevésbé ismert tények városunk múltjából nevet viselő rovatban mondákat és legendákat olvashatnak a füleki várról és a városról. A Szabadidős lehetőségek Fülek környékén nevű rovatot ezentúl a Sporteredmények váltják, amely a városban tevékenykedő sportolók és csapatok összesített eredményeivel foglalkozik majd az elmúlt hónap időszakából. A helyi könyvtár 270 új könyvvel gazdagodott az elmúlt időszakban – számol be a könyvtár az állomány gyarapodásáról.

(giv/Felvidék.ma)