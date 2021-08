A nyár folyamán feltáró jellegű ásatások folynak Ipolyság legrégebbi épületében s annak környékén. Az egykor a premontrei rend által a középkorban alapított kolostor területén folyó ásatás már most számos értékes információval gazdagította a szakmai társadalmat.

Mint december végén beszámoltunk róla, a Sine Metu Polgári Társulás egy ingatlanhirdetésben figyelt fel az eladásra szánt középkori épületre. Az ingatlant és az azt évező udvart és a hozzá tartozó épületeket tavaly év végén vásárolta meg a civil szervezet. A felújítás előtt szükséges feltáró ásatások most zajlanak.

Magyarországi és szlovákiai szakemberek közösen tárják fel a középkori épület gazdag és értékes történelmét. Az előzetes feltárás júniusban kezdődött el a jezsuiták által gazdasági épületnek használt létesítményben. „A magtárban jelentős feltárást végeztünk az elmúlt hetekben. Mindezek információval szolgálnak majd a felújításhoz is” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Soltész Kitty régészsegéd, az ásatások egyik koordinátora.

Mint hozzátette: a feltáró ásatás számos új információval gazdagított bennünket, melyek kiértékelésére a kutatás további szakaszában kerül sor.

A kültéri ásatás július utolsó napjaiban kezdődött el és szeptember közepéig tart. A feltárás Bali Henrietta régész, a lévai Barsi Múzeum igazgatójának szakmai felügyelete mellett történik. Az ásatásban részt vállaltak az ELTE régészhallgatói, valamint szlovákiai szakemberek, régészhallgatók és önkéntesek.

Mint Pálinkás Tibor régész, a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria vezetője a Felvidék.ma-nak kifejtette: már az előző évtizedekben is folytattak ásatásokat a területen. Pálinkás Tibor és csapata 1997 és 2005 között a jezsuita gazdasági épületben és annak szűkebb környékén folytatott ásatást.

A jelenleg folyó feltárás jelentős részben a kolostor épületétől keleti irányban lévő földterületet érinti. Egykoron a középkorban a premontreiek a templomhoz kötődve építették fel a belső kerengővel ellátott kolostort. A török hódoltság időszaka, főleg az 1552-es esztendő jelentős károkat okozott az épületben.

A későbbiekben a jezsuiták tulajdonába került, ők építették, alakították ki a kolostor területének egy részén a gazdasági épületüket. Az udvar túloldalán emelték a szerzetesek lakhelyéül szolgáló épületet. Jelentős átalakítások után mindezek a mai napig állnak, s most a civil szervezet tulajdonába kerültek.

Mint a régész elmondta,

a jelen ásatás során feltárták az egykori kolostor kerengőjének egy részét, a középkori épület falmaradványait. Az elmúlt alig két hét munkálatai során is számos értékes lelet került elő, többek között különféle edénymaradványok, kódexkapcsok, fémleletek.

Ugyanakkor őskori leletek is előkerültek, ami bizonyítja, hogy az Ipolytól alig pár száz méterre fekvő terület már abban az időben lakott volt.

Szeptember közepéig tart az ásatás. Várhatóan a szeptember 10. és 12. között zajló Honti Kulturális Napokhoz kapcsolódóan a laikusok számára szerveznek szakmai felügyelet melletti bejárást a feltárt területen.

Közösségi tér az ódon történelmi falak között

A feltárást a mostanára igen elhanyagolt épület restaurálása követi majd. Első lépésként a megrongálódott tetőszerkezet javítását végezték el az épület állagának megőrzése érdekében. A további felújításhoz jelenleg is keresik a forrásokat és a támogatási lehetőségeket. A Sine Metu Polgári Társulás egy közösségi tér kialakításában gondolkozik.

„Célunk egy olyan turisztikai desztináció létrehozása, ahol be tudjuk mutatni azt a város szempontjából meghatározó időszakot, amikor a premontrei rend tevékenykedett a falak között”

– mondta a Felvidék.ma megkeresésére Zachar Pál, a civil szervezet vezetőségi tagja, Ipolyság város képviselője. Mint hozzátette, a közösségi tér kialakításával a város turizmusának fejlesztését is segítik. A látogatók információt kaphatnak a város és szűkebb környékének látnivalóiról, épített történelmi örökségéről, valamint természeti kincseiről. Mint kiemelte, a premontrei rend életét is szeretnék bemutatni. Az egykoron jelentős hitelesítőhelyként is működő kolostor mindennapjaiba is bepillantást engedne a majdani kiállítótér.

Az épület hasznosításának mikéntjén jelenleg is dolgoznak, cél egy közösségi tér kialakítása, mely a város történelmi múltján alapszik.

„Célunk, hogy a város legöregebb épülete megmeneküljön, a műemlék biztonságban megőrződjön a jövő generációi számára”

– hangsúlyozta Zachar Pál.

A Sine Metu civil szervezet az elmúlt években, évtizedekben Felvidék-szerte számos történelmi jelentőségű építményt, emlékhelyet és szobrot mentett már meg a pusztulástól.

„A kolostor komoly értékkel bír, a szakma is jelentős épületnek tartja, már csak ezért is fontos a megmentése – jelezte Orosz Örs, a civil szervezet vezetője. A megvételt követően már előrelépések történtek a megmentés érdekében. Ha sokan ugyanazt akarják és jóindulattal nyúlnak egy témához, akkor annak a Gondviselés által pozitív fejleménye lesz – mondta Orosz.

A város legrégebbi épületének a megmentése tehát elkezdődött, s a jelenleg folyó szakmai feltárásnak köszönhetően a múlt eddig tisztázatlan részleteire is fény derül.

(Felvidék.ma)