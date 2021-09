A hírvivő RNS megelőzési és terápiás célú fejlesztése terén elért eredményeiért Karikó Katalin biokémikus, valamint az Özlem Türeci és Uğur Şahin orvos-házaspár kapja a 2022. évi „Paul Ehrlich és Ludwig Darmstaedler-díjat”. A patinás, 70 éves kitüntetés a második olyan elismerés, amelynek együtt örül a Covid-19 betegség elleni küzdelemben kulcsszerepű BioNTech cég három vezetője.

Németország legrangosabb orvostudományi kitüntetését közösen nyerte el a BioNTech három irányítója.

A Szegedi Tudományegyetemen biológusként diplomázó és biokémikusként doktorált Karikó Katalin 8 éve dolgozik együtt alelnökként a biotechnológiai céget alapító és tulajdonló, németországi egyetemeken orvosként végző, majd vállalkozóvá lett török-német Özlem Türeci és Uğur Şahin házaspárral.

Együttműködésük eredményeként válik az mRNS-alapú technológia az emberi betegségek elleni küzdelemben terápiás „csodafegyverré”.

„Az mRNS-ek olyan hírvivő molekulák, amelyek a sejtmagban lévő DNS-től a riboszómákhoz szállítják a genetikai információt, ahol a fehérjeszintézist irányítják. Így a genetikai információ biológiai funkcióvá alakul át” – adott iránytűt sajtóanyagával a tudományos elismerés hátterének megértéséhez a Paul Ehrlich Alapítvány.

A tudósi elhivatottságra példa, hogy az 1990-es években, a DNS-kutatás dominanciája idején is hű maradt céljaihoz Karikó Katalin.

Sok-sok akadályt leküzdött 24 éven át a Pennsylvániai Egyetem kutatójaként, mire felfedezte, hogyan lehet tompítani a szervezet saját védelmi válaszát a szintetikus mRNS ellen, és ennek következtében hogyan lehet jelentősen növelni a sejten belüli fehérjetermelést.

A rákkutatásban és a vakcina-fejlesztésben szerzett tapasztalatokat Uğur Şahin és Özlem Türeci. Az 1990-es évek közepe óta a hamburgi és a mainzi orvosi egyetemen dolgoztak. Optimalizálni igyekeztek az mRNS-molekulák szerkezetét, hogy azt rák elleni oltóanyagként be lehessen adni. Rendkívüli precizitással módosították az mRNS különböző szerkezeti összetevőit, s ezzel jelentősen megnövelték a sejten belüli stabilitását, illetve a transzlációs hatékonyságát.

A BioNTech jelentős előrelépést ért el a rák elleni vakcinák klinikai alkalmazásában, többek között a megfelelő lipid-nanorészecskék, mint szállítóeszközök kifejlesztésének köszönhetően.

A két kutatási irány 2013-ban, Karikó Katalinnak a BioNTech céghez érkezésével kapcsolódott össze. A fehérjepótló terápiák, illetve a SARS-CoV-2 elleni vakcinák gyors kifejlesztéséhez nélkülözhetetlenek a gyulladást nem okozó, módosított mRNS molekulák.

A Covid-19 betegség elleni vakcinák fejlesztése felgyorsította annak az mRNS-alapú technológiai platformnak a létrehozását, amely „csodafegyverként” paradigmaváltást indít el az orvostudomány egyes területein.

Ezt a közös eredményt ismeri el a „Paul Ehrlich- és Ludwig Darmstaedler-díjjal” a Paul Ehrlich Alapítvány Tudományos Tanácsa, amelynek döntését 2021. szeptember 21-én jelentették be Frankfurtban.

A „Paul Ehrlich- és Ludwig Darmstaedler-díj” 1952 óta létezik. Rangját a fáradhatatlan kutató, 1908 egyik Nobel-díjasa, Paul Ehrlich (1854-1915) és a tudománytörténészként is nagyot alkotó vegyész, Ludwig Darmstaedter (1846-1927) neve fémjelzi. A „kemoterápia megalapítójának” is nevezett Paul Ehrlich a gyógyszerészetben először használta a „csodafegyver” kifejezést, s posztulátumával tudósok generációit inspirálta arra, hogy hatékony molekuláris rákterápiákat dolgozzanak ki. A „Paul Ehrlich- és Ludwig Darmstaedler-díjat” eddig elnyert 128 tudós közül 25 a Nobel-díjat is megkapta. A tudományos csúcselismerést és a német kitüntetést egyaránt magukénak tudható kutatók között szerepel a Szegedi Tudományegyetemmel munkakapcsolatban álló biokémikus Ada Yonath és az immunológus Peter C. Doherty, továbbá Jennifer Douda, aki a világ legbefolyásosabb embereit bemutató „Time 100″ listán írt méltatást Karikó Katalinról. Az SZTE alumnája lesz az egyetlen magyar kutató a német orvostudományi kitüntetést elnyerők között. Az elismerést, amely az utóbbi években 120 ezer euróval együtt jár, várhatóan 2022. március 14-én, Paul Ehrlich születésnapján adják majd át az mRNS-terápiát fejlesztő három kutatónak.

Nem Németország ismerte el elsőként a BioNTech cég csapatát. Emlékezetes: 2021. június 23-án Oviedóban jelentették be, hogy koronavírus elleni oltóanyagot kifejlesztő 7 kutató – köztük Karikó Katalin, valamint Özlem Türeci és Uğur Şahin – kapja meg október 22-én a tudomány és technológia kategóriában az Asztúria hercegnője kitüntetést. Ez „a spanyol Nobel-díj”.

