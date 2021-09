A közösségi munka az utóbbi időben meglehetősen háttérbe szorult. Az ok mindenképpen a világjárvány miatti szabályozás. Aki megszokta a próbákra járást, annak bizony a bezártság nehéz volt. Alig várták az emberek, hogy enyhüljön a szigorítás. Szétküldtük hát a meghívókat, hogy végre találkozhassunk, viszontláthassuk egymást. A beszélgetések után a hogyan tovább kérdés került terítékre…

A régen megálmodott folklórtalálkozó terve mindenkit megörvendeztetett. A nyári felkészülésnek végül őszre meglett az eredménye: Felsőszeliben megrendezésre került a Folklórcsoportok Találkozója. Ennek a rendezvénynek a lényege a hagyományok ápolása, a kultúrcsoportok találkozása, bemutatkozásuk és a közönség szórakoztatása értékes dalokkal, táncokkal.

Az őszi napsütésben a résztvevő csoportok végigvonultak a falu főutcáján, s énekelve invitálták a lakosságot a műsorra. A főtéren egy-egy dal eléneklése után a színes menet visszatért a helyi művelődési házba.

A nagyterem színpadát Renczes Magdolna hímzett varrottasa és Renczes Andrea festett munkája díszítette. Ezen a kellemes délutánon a Csemadok helyi szervezete mellett működő csoportok és vendégeik mutatkoztak be. A Rozmaring vegyes éneklőcsoport mátyusföldi dalcsokorral köszöntötte a megjelenteket. Újdonságként a következő csokrot zenei kísérettel adták elő, mégpedig a Kikelet citerazenekar közreműködésével. Az újítás sok közös próbát igényelt, azonban a közönség lelkes tapsa éreztette velük, hogy érdemes volt együtt dolgozni.

A Kikelet citerazenekar 2014 óta működik, s tagjai a közös zenélésen kívül a népzenei hagyományok ápolását és népszerűsítését tűzték ki célul. Önálló műsorukban zalai és csallóközi népdalokat adtak elő. Muzsikájuk nagy tetszést aratott a hallgatóság körében.

A kultúrszervezet legfiatalabb működő csoportja a Nyíló Rózsa tánccsoport, noha tagjai korábban is táncoltak a Csemadok égisze alatt, ebben a felállásban csak 2019 óta működnek. Akkor a szervezet megalakulásának 70. évfordulójára jöttek össze, hogy szebbé tegyék a gálaműsort. A közös munka eredménye annyira megörvendeztette őket, hogy azóta is együtt vannak, s terveiket sorra valóra is váltják. Ez alkalomból bemutatták legújabb összeállításaikat: a hoinát, a moldvai csángók elnépiesedett polgári táncát,, a somogyi karikázót, a madari böjti leánytáncot, a kapuvári verbunkot és polgári táncokat. Műsorukkal igazán remekeltek, bizonyítva egyben azt is, hogy a tánc nincs életkorhoz kötve. Aki szereti a társaságot, a jó közösséget, nem sajnálja az idejét a próbateremben tölteni. Vezetőjük, Simkó Mária is elégedetten mosolygott a vastaps hallatán.

A felsőszeli férfiak kórusa katonadalokkal mutatkozott be a közönségnek. A létszám kicsit megcsappant az elmúlt tél folyamán, azonban a lelkesedés megmaradt. Előadásuk hiteles és magával ragadó volt. Noha már régen voltak katonák, de szívből énekeltek.

A műsoros est egyik vendége a nádszegi Nádos Táncegyüttes volt. Először mutatkoztak be a felsőszeli közönség előtt. A széki táncok bemutatása nagyon jól sikerült, rögtön belopták magukat a nézők szívébe. Vezetőjük, Katz Péter elmondta, hogy a csapat nemcsak nádszegiekből áll, régiókon átívelő tagsággal rendelkezik. A koreográfusuk, Oláh Attila mindent elkövet, hogy a táncok hitelesek legyenek. A Csallóközből és a Mátyusföldről is vannak táncosaik, akik szintén azt vallják, hogy a magyar néptánc hagyományait minden korosztály ápolhatja. Aki rendszeresen táncol, az örökké fiatal marad. S nem tagadható, hogy a tánc közösségkovácsoló ereje is csodákra képes.

A műsort a felsőszeli FIKUSZ PT Mátyus Tánccsoportja zárta, szilágysági és nyírségi táncokat mutatott be fergeteges sikerrel. Vezetőjük Molnár Beáta, a koreográfia Domján Sándor Máté munkáját dicséri.

A felsőszeli folklórtalálkozó a tagság és a csoportok odaadásának köszönhetően szép és felemelő volt. Anyagilag támogatta a helyi községi önkormányzat, a Csemadok helyi szervezete és Nagyszombat megye. Az összefogásnak és a tenni akarásnak jó példája volt az idei találkozó.

(Mészáros Magdolna/Felvidék.ma. A fotókat Cséplő Ákos és Mészáros Magdolna készítette)