Miskolc és Fülek is gazdag kulturális és történelmi hagyományokkal bíró település, amelyek azonban jelenleg kevésbé ismertek, feltártak és turisztikailag kiaknázottak. A múlt – elsősorban a 19-20. század –, melynek több fontos korszaka különíthető el, részben jelenleg is a helyi identitás fontos alapköve. A 19-20. század öröksége (az épített, tárgyi és szellemi kulturális örökség) javarészt feltáratlan, és az ipari összeomlás következtében érzékelhető trauma miatt kibeszéletlen is, így kiemelten fontos, hogy a lokális történelem eme szegmense bemutatásra kerüljön.

Augusztus 31-én fejeződött be az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja által finanszírozott „MISKOLC–FÜLEK RETOUR. Mi van a kofferben? Helyi kulturális értékeink” című projekt (projektszám: FMP-E/1901/1.1/025). A projekt fő célja volt a magyar és a szlovák partner közös, összehangolt munkájával a helyi kulturális örökség feltárása, megőrzése és a lakosság számára interaktív, modern eszközökkel történő megismertetése és népszerűsítése: közösségi-művészeti akciókkal színesített helyi érték fesztiválok, interaktív városi séták, vetélkedő és „kalandtúra”, illetve közös sportprogramok (kama játék) segítségével.

A projekt keretében négy alkalommal helyi érték fesztiválok kerültek megszervezésre, két alkalommal Miskolcon, két alkalommal Füleken. A fesztiválok és programok Miskolc és Fülek kulturális örökségét, helyi értékeit mutatták be, azok olyan elemeire fókuszálva, melyek egyrészt lokális értékként a helyi identitás részévé válhatnak, másrészt turisztikai potenciált is jelentenek (emblematikus épületek, művészeti produktumok, kama játék). További programokként vezetett interaktív városi sétákra került sor (történelmi, kultúrtörténeti, művészettörténeti irányultsággal) mindkét belváros nevezetes pontjain, a közelmúlt szempontjából fontos helyszíneken, meghívott szakértőkkel (történész, antropológus, építész, muzeológus), szemtanúkkal, korabeli eseményeket felidézve, cikkeket és visszaemlékezéseket bemutatva.

A sétákat zenekar kísérte vagy színházi produkció színesítette, s színművészek tolmácsolásában felolvasott források, illetve irodalmi művek gazdagították. Mindezek mellett Miskolcon kalandtúra kialakítására került sor, amely interaktív városi kalandjátékokon keresztül a helyi értékek indirekt bemutatását célozta.

Ezen kívül a projektről készült egy kétnyelvű szakmai kiadvány, továbbá egy helyi érték film is leforgatásra került.

A RETOUR projekt Füleken

A Füleki Városi Művelődési Központ a Retour projekt keretében 2 fesztivált valósított meg. Az első – az UDVart fesztivál – egy multikulturális összművészeti rendezvény volt, mely a helyi fiatal tehetségeknek is bemutatkozási lehetőséget nyújt, s melyre július 2-án és 3-án került sor a Városi Honismereti Múzeum udvarán. A fesztivál egy nyilvános projektrendezvénnyel indult A „RETOUR Miskolc–Fülek. Mi van a kofferben?” határon átnyúló program nyitórendezvénye címmel, melyen a magyarországi partnerrel közösen mutattuk be a projektet az érdeklődőknek magyar és szlovák nyelven, szinkrontolmács segítségével. A kétnyelvű fesztiválon a művészi előadásokon kívül (Laboda Róbert: KarantÉN-napló – Szerzői felolvasás, a Lóci játszik zenekar koncertje) közösségi művészeti akciók is megvalósultak: performance (Juhász Rokko: Árnyékot csak az idő vet!), fényfestés, valamint a magyar partner programja: a kama csapatjáték bemutatása filmvetítéssel egybekötve. A másik fesztivál, a Palóc Napok augusztus 12. és 15. között valósult meg. A rendezvény programjában – a Retour projektnek köszönhetően – újdonságként jelent meg a Radošinské naivné divadlo színházi előadása a szlovák színjátszás 100. évfordulója alkalmából, melyet teltházzal rendeztünk meg a VMK színháztermében. A fesztivál további Retour programja az Ünnepi műsor volt, melyben a magyar Dobroda zenekar és a szlovák Ďatelinka zenekar koncetrjét élvezhette a közönség. A műsorban közreműködött a helyi Rakonca Néptáncegyüttes és Jánošík Néptáncegyüttes. Magyarországi, miskolci partnereink mindkét fesztiválon részt vettek Füleken, fesztiválsátorral mutatkoztak be, ahol az érdeklődők többet is megtudhattak nemcsak a kama csapatjátékról, hanem az Észak-Keleti Átjáró Egyesület további tevékenységéről is, például a miskolci tematikus túrákról és városi sétákról is.

A fesztiválok szabadtéri helyszíneken való megrendezéséhez nagyban hozzájárultak azok az eszközök is – sátrak, napernyők, árnyékolók, színes égősorok, lócák, valamint egy notebook és egy projektor a filmvetítéshez –, melyeket a projekt megvalósításához nyújtott támogatásból szereztünk be.

A magyar partnerrel való együttműködésnek köszönhetően fejleszthettünk ki egy új szolgáltatást: az Interaktív városi sétát. Füleken két séta valósult meg: augusztus 14-én és 15-én. A történelemre, művészetre, kultúrára fókuszáló vezetett városi sétákat Füleken két nyelven készítettük el, magyarul és szlovákul.

A séták alkalmával az érdeklődők érintették a város fontosabb épületeit, létesítményeit, melyek a távolabbi és közelebbi múlt fontos elemei. Az első sétát a szakmai vezetés mellett a korabeli források felolvasása gazdagította Rák Viki színművész tolmácsolásában. A menetet az Actores Rozsnyói Városi Színház korabeli ruhákba bújt színészeinek produkciója kísérte egy négykerekű káréval, melyre a városnézés alatt fel is ülhetettek az érdeklődők. A másik városi séta a Defensores történelmi csoport bemutatójával indult a füleki várnál, s a menetet a miskolci Perecesi Bányász Koncert Fúvós Zenekar kísérte. Szakértőkként a sétákon jelen voltak a miskolci Átjáró egyesület tagjai is. Annak ellenére, hogy a városi séták Füleken először valósultak meg, viszonylag nagy érdeklődésnek örvendtek, nagyjából 50-50 városnéző csatlakozott a menethez.

A magyarországi partnerekkel – a miskolci BORA 94-gyel és az Átjáróval – közösen szakmai kidaványt is megjelentettünk szlovák és magyar nyelven. A színes brosúra a széles nyilvánosságnak készült, sok képpel és fiatalos dizájnnal, mely a két részt vevő település helyi értékeit és a határon átnyúló projektet mutatja be. A kiadványhoz az érdeklődők az egyes rendezvényeken férhettek hozzá Füleken és Miskolcon egyaránt.

Közös, ötperces kisfilmünkben a megvalósult rendezvényekről nyújtunk ízelítőt a határ mindkét oldaláról. A videó a jövőben PR-filmként is szolgál majd a további közös rendezvények népszerűsítése céljából.

A projekt partnerei voltak:

 Vezető kedvezményezett: BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország)

 Kedvezményezett: Füleki Városi Művelődési Központ (Mestské kultúrne stredisko) (Szlovákia)

A megvalósítás időszaka: 2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.

Az elnyert támogatás (Európai Regionális Fejlesztési Alap): € 49.771,45 (a teljes költségvetés 85%-a)

A projekt teljes költségvetése: € 58.554,65

