Számtalanszor hallottuk az újbóli koalíciókötés, az egységesedés, a szövetségesedés kapcsán, hogy sajnos le kell majd nyelni egy-két békát.

Egy-két béka nem is lenne túl nagy probléma, de sajnos békából sokkal több van.

Annyi talán nincs, mint Egyiptomban volt, de a mi kis felvidéki százholdasunkat rendesen ellepték. Régiónként minimum egy-egy méretes varangyot a helyieknek bizony le kellene – könnyezve, öklendezve – szutyakolniuk a torkukon.

Az Ipoly mentén Hrubík Béla és törzsemkápés társai bizony kissé összeszűkült szemmel néznek a maguknak mindent követelő trónbitorlókra. És az az egyenességet és megbízhatóságot sugárzó, tiszta, palóc tekintet nem azért szűkült össze, mert a nyéki atyafiak a helyi gyűlés előtt kilátogattak volna a pincesorra, és munkába állították volna a legméretesebb lopótököt. Hanem azért, mert olyan praktikák kezdenek meghonosodni az új egységpártban – elnézést, gyűjtőpártban – amelyekhez az emkápés gyomor nem szokott hozzá, és gyaníthatóan nem is fog.

Hasonló a helyzet nyugatabbra is. Naszvadon is egymásnak feszülnek a felek. Leginkább az emkápésok és az öfösök. Nemkülönben Megyeren, ahol már egy nyilatkozat is napvilágot látott. Ebben a helyi MKP Platform tagjai még az öfös prófétát is – finoman, de kellő szarkazmussal megfűszerezve – elküldik melegebb éghajlatra. Nem irigy emberek. Szerintük a platformfőnök megérdemel egy trópusi luxuskirándulást.

És, hogy mi lesz ennek a vége? Hát, nyilván az, hogy ezek az emberek – akármennyire is győzködik őket fentről, hogy a béka finom, sütve a franciák imádják a combját –, nem nyelnek le egyet sem. A helyi gasztronómiában valahogy nem nyert teret ez az étkezési módi. A magyar gyomornak a béka emészthetetlen.

Ennek az lehet a következménye, hogy bizony az MKP Platform egy része párton kívül fogja megméretni magát a közelgő helyhatósági választásokon. Ezt a megyeriek előre is bocsátották. Ezáltal pedig nagyjából keresztet is lehet vetni a nagy magyar egységre.

Félő, hogy az embereknél előbb-utóbb leesik a tantusz. Kiderül, hogy nem minden kívánatos, ami zöld. Ha már harmadszor, illetve három helyen is azt kiáltják az alattvalók, hogy a három királyok közül minimum az egyik meztelen, akkor vélhetően az egész királyság is csak amolyan pünkösdi lehet.

(Králik Róbert/Felvidék.ma)