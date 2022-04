A kárpátaljai magyarok és a háborús övezetből Kárpátaljára menekülő, tartósan ott maradó ukránok megsegítésére szerveznek jótékonysági koncertet Szímőn, április 23-án, szombaton. Zenészek és civilek döntöttek úgy, hogy ezt a módját választják a segítségnyújtásnak – az 5 eurós belépődíjakból befolyt összegből tartós élelmiszert vásárolnak és személyesen juttatják el a rászorulóknak.

Ungvár, Kárpátalja megyeszékhelye március közepétől képtelen több menekültet elszállásolni és ellátni, ezért a környező kistérségek vezetőinek közreműködését kérte a Kárpátok hágóin túlról érkező menekültáradat befogadásában. Elsősorban Donyeck és Luhanszk megyéből menekül a lakosság.

A megyeszékhelyen és környékén már nincs lehetőség az áttelepülők elhelyezésére, jelenleg a munkácsi és a beregszászi járási kistérségekben szállásolják el a belső menekülőket

– írja a Kárpáti Igaz Szó. Bár a segélyszállítmányok továbbra is érkeznek, a több mint hét hete zajló orosz–ukrán háború miatt a tartós élelmiszerre, tisztálkodószerekre továbbra is nagy szüksége van a civil lakosságnak.

A felvidékiek eddigi önzetlen adománygyűjtését továbbgondolva, zenészek és civilek jótékonysági koncertet szerveznek az Érsekújvári járásban lévő Szímőn.

Matusek Roland, az Intercad hajótervező cég tulajdonosa számolt be portálunknak a koncert szervezéséről, amelyet a nemrégiben létrehozott polgári társulásukkal, a Felvidéki Értékőrzőkkel és a Rockmisszió zenekarral közösen rendeznek, elsősorban a zenekar alapítójának, Fazekas Tibornak a kezdeményezésére. Mint mondta, a színhelyet azért választották, mert állóhelyes, nagy befogadóképességű koncerthelyiséget kerestek. Ebből a szempontból megfelel a szímői kultúrház, amely ötszáz férőhellyel rendelkezik. Egyúttal

az önkormányzat is segítőkész volt, díjmentesen a rendelkezésünkre bocsátja a kultúrházat.

A szombaton 18 órakor kezdődő koncerten fellép a No Para Párkányból, a Rock&Roller Esztergomból, a dunaszerdahelyi Old Country Boys, a Rockmisszió Bátorkesziről és az érsekújvári The Joint Venture Blues Band. Matusek Roland, ahogy említettük, mint a Felvidéki Értékőrző Polgári Társulás alapító tagja, illetve a fellépő Rockmisszió zenekar tagja, megjegyezte, a jótékonysági koncert bevételéből célzottan szeretnének segíteni. „Mi magunk vásároljuk meg a tartós élelmiszert, és a baráti körünkből olyan személyekkel szállítjuk majd a helyszínre, akik rendelkeznek helyismerettel, és a háború kitörése óta már többször is megjárták Kárpátalját” – mondta.

A szervezők úgy vélik, öt euró öt zenekar fellépéséért nem nagy összeg, emellett gondoltak a gyerekekkel érkező családokra is, ugyanis 15 éves korig ingyenes a belépés.

A koncert ötletét adó Rockmissziót 2017-ben alapította a valamikori Money Factor dobosa, Fazekas Tibor. A zenekar énekese Sas Tibor, billentyűse Jobbágy Miklós, basszusgitárosa Domonkos Péter. Gitáron Matusek Roland játszik, szólógitáron fia, Matusek Máté – s jellemzően régi magyar rockslágereket adnak elő. A jótékonysági koncerten kiegészülnek még Kosztin Lászlóval, Vincze Lilla zenekarának gitárosával is. A társszervező Felvidéki Értékőrzők csapata sem lehet ismeretlen olvasóink előtt. Pallag György elnök a Kárpátia Sport Egyesülettel számos sport- és kulturális rendezvényt szervezett már Kárpát-medence-szerte a társulás többi tagjával, Michac Szilviával és Szénássy Zoltánnal.

Szalai Erika/Felvidék.ma