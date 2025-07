Azért dolgozunk, hogy mindenki otthon érezhesse magát a szülőföldjén

Nem a tisztségért, hanem meggyőződésből végzik a munkájukat a Nemzetiségi Kormánytanács tagjai, mely szervezet feladata a nemzeti kisebbségek kulturális és nyelvi igényeinek, gazdasági és regionális értékeinek védelme. Nagy Dávid, a tanács egyik magyar nemzetiségű tagja a vele készített interjúban úgy fogalmaz, a nemzeti közösségek érdekében, elhivatottságból végzik azt a közös munkát, amelynek célja, hogy mindenki otthon érezhesse magát a saját szülőföldjén.

Milyen célkitűzések mentén dolgozik a tanács?

A Nemzetiségi Kormánytanács fő célja megerősíteni a Szlovákiában élő nemzeti közösségek és nemzetiségi kisebbségek státuszát. A tanács jelentőségét növeli, hogy közvetlenül a kormány mellett működik, melynek elnöke a mindenkori kormányfő. A munkánk célja, hogy hallassuk a hangunkat a kormány felé, és javaslatokat dolgozzunk ki a kisebbségeket érintő jogszabályok megerősítésére. Fontosnak tartjuk, hogy a nemzeti közösségek jogi és társadalmi helyzete egyaránt stabil és elismert legyen. Emellett figyelmet fordítunk a kultúrára is – jelenleg például a múzeumok helyzete kiemelt téma számunkra.

Milyen gyakran ülésezik a tanács, és jár-e valamiféle juttatás ezért a munkáért?

A tanács elvileg félévente ülésezik, de lehetnek rendkívüli ülések is, ha a helyzet megkívánja, illetve, ha valaki kezdeményezi. Viszont mi, a magyar közösség képviselői havonta találkozunk vagy egyeztetünk. Amióta megalakult az új összetételű tanács, mindig volt valamilyen apropó, ami miatt egyeztettünk. Ha valaki felvet egy ötletet, hamar találunk időpontot a közös megbeszélésre és megvitatjuk a témát. Ezeken az egyeztetéseken mindig közös állásfoglalás születik, és kijelöljük, ki képviselje az ügyet – akár a kisebbségi kormánybiztos felé, akár más illetékes szervnél. A tanácsban betöltött tisztségért, illetve ezért a munkáért nem jár semmilyen juttatás. Mindenki a szabadidejében, saját meggyőződésből és elhivatottságból végzi ezt a munkát. Egyedül az utazási költségek téríthetők.

Milyen a hangulat, az együttműködés a tanács magyar tagjai között?

Nagyon jó kis csapat állt össze a tanácson belül. Azok az emberek, akik bizalmat kaptak és tagjai lehetnek ennek a testületnek, jól tudnak együttműködni. Rendszeresen egyeztetünk, manapság ez már online, videókonferenciák formájában is működik. A megbeszéléseinken a tanács programjairól és a közösségeinket érintő kérdésekről egyeztetünk, és mindig sikerül közös álláspontokat kialakítani. Az együttműködésről csak pozitívan tudok nyilatkozni: mindenki odateszi magát, tényleg egy húron pendülünk.

Melyik most a leghangsúlyosabb téma?

Jelenleg a múzeumok helyzete kiemelt téma számunkra, főként a kulturális minisztériumból érkező hírek miatt, miszerint a múzeumok egységesítését tervezik. Így fokozottan figyelünk erre a területre is. Arra törekszünk, hogy a magyar közösség múzeumai ne szenvedjenek hátrányt, megmaradjon a státuszuk és a pozíciójuk erősödjön. Hivatalos kérést fogalmaztunk meg a minisztérium felé, hogy hívja össze a Nemzeti Kisebbségi Múzeumok Tanácsát és foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Legutóbbi ülésünkön – ami az új összetételű tanács első hivatalos találkozója volt – ez a múzeumi téma volt az egyik fő napirendi pont. Nemrég, egy hete volt a gyűlésünk, ez volt a tanács idei második ülése, de az új összetételben az első, amelyen a kinevezéseinket vettük át, majd az ülés különböző jelentések elfogadásáról, tudomásulvételéről szólt. Ezen belül pedig megvitattuk a múzeumokat érintő témát is.

Előfordulnak olyan kérdések, amelyekben a kisebbségek között nézeteltérés alakul ki?

Egyelőre ilyen eset még nem volt. Az viszont tény, hogy a magyar közösség képviselete a legnagyobb – 7 képviselő a huszonhét tagú tanácsban –, tehát mi vagyunk a húzóerő. Ezzel a pozícióval természetesen élünk is – de mindig olyan szándékkal, hogy amit egy közösség kiharcol magának, az a többiek számára is értéket képvisel. Ha a magyar közösség ér el eredményt, az pozitív hatással lehet más kisebbségekre is. A legfőbb célunk, hogy megerősítsük a magyar közösség – és ezzel párhuzamosan a többi kisebbség – státuszát Szlovákián belül. Szeretnénk olyan körülményeket teremteni az országban, azért dolgozunk, hogy mindenki otthon érezhesse magát a saját szülőföldjén.

Németh Tímea/Felvidék.ma