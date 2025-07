Szlovák–magyar engesztelő imanap a békéért Alsóbodokon

Alsóbodokon, az Esterházy János Zarándokközpontban július 2-án, szerdán közös szlovák–magyar engesztelő imanapot tartottak a békéért, valamint Esterházy János mielőbbi boldoggá avatásáért. Az esemény központi helyszíne a Szent Kereszt felmagasztalása kápolna volt, ahol a hívek közösen imádkoztak a felvidéki mártírpolitikus boldoggá avatásáért és a nemzetek közötti kiengesztelődésért.

Az ünnepi, szlovák–magyar nyelvű szentmisét Somorjai Ádám pannonhalmi bencés szerzetes, Viliam Zemančík zsitvaújfalui plébános, Hegyi Péter helyi plébános és Szerencsés Zsolt esztergomi kanonok koncelebrálták.

A szentmisét megelőzően a zarándokközpont előadótermében kerekasztal-beszélgetésre is sor került, amelynek középpontjában a kiengesztelődés, valamint a szlovák–magyar megbékélés fontossága állt. A tartalmas eszmecserében a fent említett atyák is aktívan részt vettek, ezzel is hangsúlyozva a közös ima és a párbeszéd erejét.

A szentmise főcelebránsa, Somorjai Ádám pannonhalmi bencés szerzetes a liturgia elején ünnepélyesen köszöntötte a híveket, akik többek között Pannonhalmáról, Esztergomból, a Zoboraljáról, valamint a Felvidék és az anyaország különböző településeiről érkeztek.

Köszöntőjében az atya hangsúlyozta a szlovák–magyar békesség és kiengesztelődés fontosságát, valamint kiemelte az aznapi egyházi ünnep – Sarlós Boldogasszony napja –, jelentőségét, amely Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatásának emlékét idézi. Az atya szavait dr. Molnár Imre szociológus, történész, Esterházy János-kutató tolmácsolta szlovák nyelvre.

Prédikációjában Somorjai Ádám atya a fent említett egyházi ünnep jelentőségéből kiindulva hangsúlyozta a hálaadás, az Egyházhoz való hűség és a közösség erejét. Felidézte Szűz Mária hálaénekét, a Magnificatot, amely az Egyház egyik legfontosabb imádsága, és amelyben „a lélek magasztalja az Urat”.

Az atya felhívta a figyelmet, hogy a közös ima és az egyház közössége megerősíti a híveket, és összeköti a nemzeteket is.

Külön kiemelte a szlovák–magyar kiengesztelődés és békesség fontosságát, amelyet a szentmise előtt zajló közös beszélgetés során is hangsúlyoztak. Mint mondta: „Ez a kegyhely és Esterházy János példája arra hív, hogy egymás dolgait megbeszéljük, megismerjük, illetve, hogy egymás hagyományaiba belenőjünk, és ezáltal békességet szerezzünk magunknak és a következő nemzedékeknek.”

A bencés szerzetes felhívta a figyelmet arra is, hogy az egyház egyetemes, számos nemzetet egyesít, és a katolicitás „életre szóló feladat”, amely folyamatos tanulást, nyitottságot és türelmet kíván.

Somorjai atya Esterházy János vértanúi életútjáról szólva rámutatott: ő életével és halálával mutatott példát a megbékélésre, a hűségre és az áldozatra. Hangsúlyozta, hogy ma is szükség van olyan emberekre, akik készek a mindennapokban vállalt vértanúságra – a hit, a család, a közösség és a béke szolgálatában.

Prédikációját azzal zárta, hogy

mindannyiunk feladata olyan életet teremteni, amely a gondviselés tervét követi, és a következő nemzedékek számára is élhető világot hagy maga után.

A szentmise végén szlovák és magyar nyelven hangzott el a megbékélés imája, majd a szertartás záró mozzanataként a jelenlévők közösen elmondták az imádságot Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért, valamint lelki örökségének kiteljesedéséért.

Ifj. Csámpai Ottó, az Esterházy János Zarándokközpont vezetője hálás szívvel mondott köszönetet az oltárnál szolgálatot teljesítő atyáknak a szentmise bemutatásáért, és egyúttal kifejezte nagyrabecsülését és háláját a jelenlévő híveknek és zarándokoknak is, akik imáikkal és részvételükkel erősítették a közösség egységét és lelkiségét.

A szentmise befejeztével dr. Molnár Imre felhívta a jelenlévők figyelmét a kápolna oltárán található különleges rózsafüzérre, amelyet Esterházy János a mirovi börtönben készített kenyérbélből, spárgából és cigarettapapírból. Ez a nyálával sodort, kenyérmorzsával és vászonszálakkal erősített koszorúvá formált rózsafüzér volt szinte az egyetlen vigasza a börtön kegyetlenségei közepette.

