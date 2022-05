A Szövetség a megnövekedett energiaárakkal kapcsolatos problémákat vette ma górcső alá, beleértve a pénzügyminiszter javaslatát is. A sajtót Forró Krisztián pártelnök, Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, Őry Péter elnökségi tag, Csallóközcsütörtök polgármestere és Balódi László, Hodos polgármestere tájékoztatták.

Forró Krisztián emlékeztetett rá, hogy az önkormányzatok nehéz helyzetére már több ízben figyelmeztették a szlovák kormányt.

Érdemi előrelépés nem történt, ezért petíciót indítanak, amelyben az önkormányzatokra vonatkozó energiastopot kezdeményezik.

A Szövetség támogatja a szakmai és érdekvédelmi szervezetek által a növekvő árak ellen szervezett tüntetéseket is.

Berényi József Nagyszombat megye példáján mutatta be, hogy a megnövekedett kiadások a megyék által biztosított szolgáltatásokat is veszélyeztetik. A pénzügyminiszter által szorgalmazott javaslat akár 19 millió euró kiesést is jelenthet a megyének, amelynek többek között utak karbantartásáról, iskolák működtetéséről és buszjáratok fenntartásáról is kell gondoskodnia.

A Szövetség a pénzügyminisztertől a javaslat átdolgozását kéri. Balódi László rámutatott, hogy a kormány továbbra sem tekint partnerként az önkormányzatokra. Ennek egyik legkirívóbb példája, hogy arra biztatja őket, az Európai Uniónál sikeres pályázatokhoz szükséges önrészt hitelből biztosítsák, azaz adósodjanak el.

Őry Péter a statisztikai hivataltól letöltött hivatalos adatok felhasználásával és a Pro Civis Polgári Társulás által készített ábrákkal cáfolta

Igor Matovič pénzügyminiszter azon állítását, hogy az önkormányzatok bevétele az utóbbi nyolc évben a duplájára emelkedett.

Ami pedig a kiadásokat illeti, közismert tény, hogy az elmúlt években szinte minden drágult.

A sajtótájékoztató végén szóba került a szennyezett Sajó problémája is. Ennek megoldása érdekében a környezetvédelmi minisztériumhoz fordul a Szövetség – tájékoztatott Forró Krisztián.

(ON/Felvidék.ma)