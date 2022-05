Nem kisebb szándékot, mint a világ magyarságának összefogását tűzte ki célul a „Táncolj a magyarral!” című kezdeményezés. A négy éve született ötletet és annak eredményét Kovács Norbert „Cimbi”, a kiscsőszi Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnöke eleveníti fel.

„A Mythos Produkciós Irodával és a Táncház Egyesülettel közösen álmodtuk meg a ’Táncolj a magyarral!’ virtuális tánc ötletét A gondolatot tett követte, s egy évre rá a felvétel el is készült. Célunk volt, hogy a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarokat egy közös, világ-koreográfiában fogjuk össze. A munkát egy kiterjedt levelezés előzte meg, amiben az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület nevében kértük ki táncos honfitársaink véleményét a köztünk lévő kapcsokról, és azok erősítéséről. Nagyon szép válaszok érkeztek a világ minden részéről, amiben méltatták oktatói munkánkat, a fesztiválokon való közös részvételt, a Kiscsőszön eltöltött napokat.

Ezek a szép emlékek inspiráltak minket egy virtuális közös munkára. Ennek érdekében összeállítottunk egy nagyon egyszerűen megtanulható kalotaszegi folyamatot: csárdást, szaporát és legényest. A tánc többi részét improvizatíve hagytuk meg.

Az alapot Gábor fiammal közösen táncoltuk fel, s egy kis ’szamárvezetőt’ is mellékeltünk a videós anyaghoz. Ezt 2019-ben szétküldtük barátainknak a világ számos tájára, s a küldött anyag alapján fel tudtak készülni. A csoportok első szóra, lelkesen vettek részt e virtuális közös munkában. Külön kérésünk volt, hogy olyan helyszínen vegyék fel a jó minőségű anyagot, ami jellemző országukra, s az átlag néző számára is felismerhető legyen. Ezekből a Dűvő zenekar zenéjére vágtuk össze a felvételt, s készült el a ’Táncolj a magyarral!’ című montázs. Az imázsfilmmel a magyar tánckultúrát és az összetartozást kívántuk kifejezni. Egyben arra is rávilágítottunk, hogy a világ távoli részében is milyen magas színvonalon ápolják a magyar tánchagyományokat. Jóleső érzés ismét megtekinteni a Montevideóból, Észak-Amerikából, a brazíliai Sao Paolóból érkezett képeket, New Brunswick táncosait, akik egy iskolabuszt béreltek háttérként a hiteles helyszín érdekében, s a Los Angeles-i barátainkat, akik a világhíres Hollywood-felírat alatt perdültek táncra. Természetesen, közelebbről – Münchenből, Bécsből és Erdélyből is – ’begyűjtöttük’ a termést, s végeredményként egy nagyon színes, színvonalas anyag született.

Jó a rosszban, hogy a pandémiás-időszakban az emberek lényegesen több időt töltöttek a számítógépek előtt, a kis mozi hamar bejárta az internetet. A világ minden részén hamar ráleltek a filmre, aminek nézettsége magáért beszélt.

A mag jó talajba hullott, a Hagyományok Háza a Táncház napjára közzétett Világraszóló kalotaszegi táncház felhívásra is nagyon sokan jelentkeztek, amiből az Intézmény készített videót, természetesen a kiscsősziek is ott ropják a filmkockákon.”

Megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=BIZbh-sXXfo

(Csermák Zoltán/Felvidék.ma)