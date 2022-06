Nemzetközi fesztivált nyert előadás Szabadkáról, rock koncerttel ötvözött Woyzeck, amelyért a közönségnek kell Szatmárnémetibe kirándulnia; Szarka Gyula zenéjével Tamási Áron darabja, az Örögölő Józsiás; horror-tematika, soul-trip, Aranybogár-workshop Balázs Zoltánnal, szórakoztató, könnyed nyári előadások, és megannyi szakmai program.

Többek között ezt kínálja 2022. június 24. és július 2. között a Magyar Színházak 34. Kisvárdai Fesztiválja. A Díszvendég a Zentai Magyar Kamaraszínház, az aggódó együttérzéssel várt fellépő Kárpátaljáról a beregszászi társulat. Hagyomány szerint, a versenyelőadások zsűrije most is öt tagú: Csuja László rendező, Hajdu Imelda színművész, Herczeg T. Tamás színész-rendező, Török Viola rendező és Zalán Tibor költő, író, drámaíró.

Molnár Ferenc, Goldoni, Csehov, Yasmina Reza… / Versenyelőadások

A doktor úr, Molnár Ferenc idén 120 éves eredeti vígjátéka Kellér Dezső 1947-es frissítése óta aligha frissült nagyobbat, mint Keresztes Attila jelen rendezésében. A karikírozó játékmód mellett a rendezői koncepció része a horror-tematika.

Közösség, zenekar, bárhangulat, és persze vodka minden mennyiségben. Az élő holttest Tolsztoj-átiratot Tapasztó Ernő rendezésében élhetitek át, szó szerint.

A 2020-as év legjobb kisvárdai előadásának rendezője is új munkával érkezik. A fiatal, bátran gondolkodó Botos Bálint ezúttal Nyikolaj Erdman művét, Az öngyilkos-t állította színpadra bő humorral.

Hogy mit jelent a soul-trip? A beregszásziak Forráspont c. előadásából kiderül, amit az ukrán művész, Oleh Melnicsuk színrevitelében láthatunk. Yasmina Reza magyar származású francia írónő fekete komédiája 2009-ben elnyert minden jelentős írói díjat, 2011-ben pedig Roman Polanski készített belőle egy filmváltozatot ugyanezzel a címmel.

A vígabszurd mintadarabja a gyergyószentmiklósi Káosz című előadás. Deli Szófia instrukciói szerint, sok közös ötlettel, hárman játsszák el egymás élettörténeteit. A darab olyan nőkről szól, akikről csak reméljük, hogy a valóságban nem léteznek, de ha mégis, akkor kész a káosz.

Nemrég a legnagyobb szerbiai színházi fesztiválon több díjat is elhozott Az utolsó kislányok című előadás. A méltán nevet szerzett Kokan Mladenović rendező kegyetlen kritikával mutatja be a béranyaság működését. Kemény, zaklató téma, de érdemes megnézni.

Csehov Három nővérét most a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának előadásában láthatjuk. Rendező Sebestyén Aba, zeneszerző Cári Tibor. A vállalkozás egyik érdekessége, hogy a nővérek szerepét fiatalok játsszák, a másik a színészek hangszeres játéka.

Albu István rendezése a témakör leg-lényegéig hatoló, a bűnkörök egymásra és egymásból rajzolódását precízen megmutató előadás: Büchnertől a Woyzeck. Hol a polgármester, amikor prostituáltnak adják el a gyerekeket? – teszi fel a kérdést Schwechtje Mihály: Az örökség c. drámája kapcsán Rédli Károly rendezésében, a Komáromi Jókai Színház tolmácsolásában.

Láthatjuk még Vladimir Anton rendezésében, a Száll a kakukk fészkére előadást, Theodor Christian Popescu színrevitelében a Szerelem és más bűntényeket, és Klaus Manntól a Mephisto jól ismert történet, Boris Liješević rendezésében, az Újvidéki Színház társulatával.

Díszvendég: Zentai Magyar Kamaraszínház

Tamási Áron halála 55. évfordulója alkalmából a Soproni Petőfi Színházzal színre vitték az Ördögölő Józsiás című tündérjátékát Szarka Gyula fülbemászó zenéjével, Pataki András rendezésében. A produkció igazi családi élmény lesz. Goldoni: A fogadósnő című vígjátékot Mészáros Tibor rendezte, Mirandolinát Székely Bea játssza, aki Alessandro Baricco: Novecento c. monodrámájával is bemutatkozik.

Könnyed esti vígjátékok

Fontos a szervezőknek, hogy a versenyprogramon kívül könnyű vígjátékokat is élvezhessen fesztiválközönség: ilyen lesz többek között az Orlai Produkció Balkon kilátással című komédiája, amelyben A Jóbarátok egyik írója rengeteg humorral mutatja be az emberi játszmák változatos és hol vérre menő, hol röhejes természetrajzát, vagy a Tanulmány a nőkről című vígjáték, tele örökzöld dalamokkal, illetve az Omega musical-je, a Gyöngyhajú lány balladája.

A kisvárdai születésű Nagy Sándor, az örök közönségkedvenc idén két alkalommal is színpadra lép Kisvárdán: június 29-én a Játékszín Teljesen idegenek című előadásában, majd július 2-án, a zárónapon, Peller Anna és Vágó Bernadett társaságában, egy zenés talk-show keretében, az Egynyári Kalandban.

Workshopok

A középiskolások által minden évben várt workshopot ezúttal Balázs Zoltán színész-rendező vezeti, Aranybogár-módszeréről reméljük, nemsokára mi is többet tudhatunk. A kritikusjelöltek workshopján pedig a színházi kulisszatitkokba avatják be szakemberek a fiatalokat. Természetesen ismét készülnek előadásokkal a határon túli színészhallgatók is.

Kisvárda

És hogy miért jó nyáron Kisvárdára jönni azon kívül, hogy a legkiválóbb határon túli előadásokat nézheted meg 9 nap alatt, egy helyen? Mert itt van a legnagyobb, 14 pályás csúszdapark, a strandon a legnagyobb mozi, az Aquacinema. Mert kibiciklizhetsz a családdal a 7 kilométerre található Bucka-lakokhoz, horgászhattok, vagy evezhettek is ott egy jót. Ellátogathatsz a nagy becsben tartott ortodox kegyhelyre, Máriapócsra, átmehettek a nyíregyházi SOSTO ZOO-ba, ahol Európa legnagyobb állatállományával ismerkedhettek meg. Mert a fesztivál után hazafelé felfedezheted a Világörökség részévé vált Hercegkút borospincéit, vagy kalandozhatsz a Zemplénben, és csúszhattok egyet Magyarország leghosszabb drótkötélpályáján.

